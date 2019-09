Se de flotte billeder: Gamle traktorer konkurrerede i pløjning

Andreas Hansen lagde for 20. gang jord til pløjning med veterantraktorer. En DM-kvalifikation var på spil for nogle deltagere.

- Det fik han lov til, og så har det udviklet sig til en pløjekonkurrence, fortalte Andreas Hansen, der sørger for at gøre marken klar til deltagerne og ordner den igen efterfølgende.

Det hele begyndte for år tilbage, da Andreas Hansen solgte nogle traktorer til Christian Andersen fra Spandet ved Ribe. Køberen kom efterfølgende og spurgte, om han måtte låne noget jord til at pløje.

Ved lørdagens stævne i veterantraktorpløjning blev følgende nummer et: Klassen et-furet: Nørgård Kristensen, Agerskov. Klassen classic: Anders Lund, Nørrehede. Klassen bugseret: Ove Kristensen, Brande. Klassen to eller flere furet: Hans Clemmesen, Tinglev. De fire er kvalificeret til DM - fire andre fra stævnet kan også få adgang.

Hyggelig dag

Selv om Inger og Andreas Hansen ikke er involveret i selve stævnet, nyder de dagen.

- Vi synes også, det er sjovt. Det er en hyggelig dag, fortalte Andreas Hansen lørdag.

Parret vil helst være hjemme under arrangementet.

- Der sætter vi gerne dagen af til det, fortalte Inger Hansen.

Bodil Matzen og Christian Andersen fra Spandet, der har 35 veterantraktorer, kunne lørdag se 26 traktorer til start. Et antal heste var også med.

- Det er fantastisk, at manden vil have os, sagde Christian Andersen med henvisning til Andreas Hansen forud for stævnet, hvor nogle prøvede at kvalificere sig til DM i veterantraktorpløjning.