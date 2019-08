Se billederne: Racerfest på Rømø

At festivalen har fået en stor fanbase er helt tydeligt at se. Ikke alene på deltagerlisten, men så sandelig også på den store opbakning på stranden. At Rømø Motor Festival er blevet kendt i hele Europa og sågar i USA understreges af, at deltagere kommer til fra hele Europa for at deltage.

RØMØ: Havde man tilbage i 2016 forudsagt, at Rømø Motor Festival i dag ville have vokset så eksplosivt i størrelse som det har, så havde der næppe været mange, der troede på én. Men facit er, at festivalen blot er vokset og vokset, og i år nåede arrangørerne det hidtil største antal deltagere og det største antal deltagende nationer i strandløbet til dato - 13 i alt.

- Jeg kan godt lide, at der ikke er nogen facitliste. Du kommer med et eller andet budget, og så kan du bygge hvad som helst.

- Det er første gang, vi er med. Super fedt arrangement. Det var lidt som at vinde i Lotto at komme med, for du skal jo søge om en plads - og er ikke sikker på at komme med. Bilen har jeg haft siden 2006, og der er gjort en hel del ting siden da. Motoren er blandt andet skiftet ud, forklarer Stig Sagstuen.

- Der behøves ikke rigtigt være nogen forklaring på, hvorfor det her løb er fedt. Det er bare at se sig omkring. Det er helt vildt. Rømø Motor Festival er i min optik det bedste af alle de løb, vi er til. Folk har en fed tilgang til løbet, der er kæmpe opbakning og det er i det hele taget et sjovt løb at køre, forklarer han.

For en del af kørerne er turen til Lakolk en del af en decideret turné. Det gælder blandt andet for Andreas Ullstein, som kommer fra Estepona i det sydlige Spanien. I år kører han sit andet Rømø Motor Festival. Han er i gang med en syv måneder lang tur til i alt ni forskellige europæiske løb lig det på Rømø - men det danske løb er hans absolutte favorit:

Enestående

At Rømø Motor Festival er noget specielt deler en af de mere lokale deltagere. Anders Hesselberg kommer fra Esbjerg, og har været fast inventar til Rømø Motor Festival lige siden den første udgave i 2016. Han byggede egentligt mere end han kørte, men det har festivalen i høj grad ændret på:

- Det er simpelthen enestående, at det her arrangement har kunnet udvikle sig så godt. Jeg har bygget biler i mange år, men festivalen gav mig lyst til at konkurrere - og jeg kan hvert år se, at der kommer nye til, som er blevet inspireret af at være her. Faktisk begyndte min bilinteresse med engelske 70'er biler, men jeg er så henad vejen endt her i stedet, siger han med et smil.

At Anders Hesselberg skiftede de britiske klassikere ud med den amerikanske 20'er og 30'er-stil handler især om, at alt er tilladt:

- Jeg kan godt lide, at der ikke er nogen facitliste. Du kommer med et eller andet budget, og så kan du bygge hvad som helst. Jeg har fuld respekt for dem, der renoverer en bil til helt original stand, men jeg kan bare godt lide, at man kan lave, hvad der lige er ved hånden. Det er en skæg udfordring, siger han.