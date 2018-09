Se billederne: Folk og får i fornøjelig forening

Familien Sönnichsen oplevede stort rykind, da de søndag slog døren op til deres landbrug i marsken syd for Højer. Der var folk og får her og der og allevegne, og blandt disse også Tanja Kjeldsen Petersen, der lige blev mindet om sin egen polterabend for et år siden.

- Vi var med for otte år siden. Dengang var der 200 besøgende. Vi har fået at vide, at vi skal regne med det dobbelte antal i år, lød det fra Peter Sönnichsen, mens store som små, bedsteforældre med børnebørn, landbrugskolleger og andet godtfolk fra nær og fjern strømmede til.

Fåreavler Peter Sönnichsen trykkede mange hænder og bød velkommen i gårdspladsen syd for Højer, da dansk landbrug søndag inviterede indenfor 52 steder fordelt over hele landet.

Bag Åbent Landbrug står organisationen "Landbrug og Fødevarer" i samarbejde med landboforeningerne og landmændene.Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien.Med en eksport på 156 milliarder kroner årlig og med 186.000 beskæftigede repræsenterer Landbrug & Fødevarer et af Danmarks vigtigste eksporterhverv.52 landbrugsbedrifter fordelt over hele landet deltog søndag i Åbent Landbrug-arrangementer. Det forventede besøgstal ligger over 100.000.Kilde: www.lf.dk

Ud at køre... Der var ingen tændingsnøgle i den gamle traktor. Men hvad gør det, når fantasien rækker? Førersædet var polstret med et lammeskind. Man er vel på en fårefarm. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

- Vi vil gerne vise vores børn, hvordan verden hænger sammen. Det er vigtigt for børnene at se, hvor tingene kommer fra, lød det fra forældrene, mens Nina på fem år og Maja på tre år både fik klappet nogle får og fodret et par Nordbagger-heste. Lillebror Aksel tog sig en lille middagslur i barnevognen. Så han må komme igen en anden gang.

- Vi vil gerne vise dansk landbrug frem. I medierne får vi til tider et negativt omdømme. Vi vil gerne vise, at det er det positive, der overvejer, lyder det fra Peter Sönnichsen, der er født og opvokset på gården efter en karriere inden for pengeinstitutternes verden og nu har overtaget ledelsen af forældrenes bedrift.

Hans mission bag at åbne dørene til stalde, maskinhuse og lader lå lige for.

- Afstanden mellem borgere, fødevareproducenter og landbruget bliver større og større. Landbrug er vores erhverv. Vi har behov for accept for at kunne være her. Landbruget er udfordret. På en god dag som denne kommer der over 100.000 mennesker ud for at se landbrug. Det giver forståelse og indsigt, der går begge veje, siger Jørgen Popp Petersen.

Tanja Kjeldsen Petersen fra Rudbøl kom flere gange helt tørskoet over vandgrøften. For et år siden trænede hun klugestavsspring under sin egen polterabend. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Polterabend

Dagen hos fåreavleren i Højer bød på mange aktiviteter, lige fra en traktortur ud i marsken, en hoppe-legeplads midt i høet, en præsentation af gårdens maskiner og ikke mindst en opvisning i hyrdehundenes færdigheder. Peter Sönnichsens egen Border Collie, Moss, som han kun kalder "Sir Stanely Moss" havde fået en fridag. I stedet havde Helga Kragh taget sine tre hunde med fra gården i Gærup. De var en af dagens store tilløbsstykker og høstede anerkendende ord for deres præstationer. Hundene er af engelsk afstamning og kommandosproget foregår da også på engelsk. Men hendes tre hunde, Jack på 11 år, Kelp på fem år og lille Kleo, på bare syv måneder, forstår også dansk.

Et andet tilløbsstykke var kluestagespringning over vandgrøfter. Det var ikke mindst noget for de mindste, men også for Tanja Kjeldsen Petersen. Hun bor i Rudbøl, og til hendes polterabend for et år siden, havde veninderne arrangeret en tur ud i marsken med hyrdens springstav. Den håndterede hun på ganske imponerende vis.

- Jeg har faktisk lært det som lille, røbede hun, mens hun gentagne gange til ære for fotografen og på opfordring fra publikum tog et nyt spring over grøften. Uden at få så meget som våde sokker.