Se billederne: Følelser, fællesskab og fodslag ved årets udgave af Stafet for livet

Over 600 mennesker deltager i denne weekend som frivillige, pårørende og direkte berørte i Stafet for livet i Skærbæk. Lørdag blev de sendt ud på 24 timers gang i håbets og livets tegn med varme ord og gode ønsker.

SKÆRBÆK: Vejret var ikke noget at skrive hjem om. Det var der til gengæld om både stemningen, engagementet og blandingen af håb og glæde man fornemmede blandt de over 600 deltagere i Tønder Kommunes udgave af Stafet for livet, der lørdag middag blev sendt afsted på en 24 timer lang rejse. Geografik vil rejsen ikke bringe dem langt omkring. De fleste vælger den 400 meter lange stadionrunde igen og igen. Der er også en lille cykel-sløjfe og en lidt længere gåtur. Det er heller ikke vejen ud i den vide verden, men nærmere vejen mod og til hinanden der tæller, når frivillige ildsjæle løfter stafetten i Skærbæk. - Dem af jer, der har været med før, ved, at Stafet for Livet byder på masser af øjeblikke, som vi hver i sær vil huske længe. Nærvær, sorg, håb, og fællesskab, men også masser af af sjove oplevelser gives i bytte for at vi for et øjeblik går aktiv ind i indsatsen mod kræft, sagde Rene Andersen, der er formand for den lokale styregruppe, i sin velkomst.

Kræft vedrører og berører os alle. Irene Holk Lund, formand for sundhedsudvalget i Tønder Kommune

Stafetten Stafet for livet startede for mere end 30 år siden i USA. Formålet var at samle midler ind til kampen mod kræft. Siden er arrangementet vokset. I dag er der stafetter i 29 lande.Weekendens stafet i Skærbæk er den femte i rækken.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Over 600 var med, da årets udgave af Stafet for livet blev skudt i gang på Skærbæk Stadion lørdag middag. Blandt deltagerne var 37 fightere, der er lig med mennesker, der enten har kæmpet eller fortsat kæmper med en kræftsygdom. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Du kan nå det Et kvarter før startskuddet lød, var der 15 hold og 601 tilmeldte deltagere. Det var lidt færre end året før, men der kan nå at komme flere. - Man kan melde sig helt frem til afslutningen søndag middag, siger René Andersen. Formanden for Tønder Kommunes sundhedsudvalg, Irene Holk Lund, Løgumkloster, var både beæret over og taknemlig for, at hun måtte holde åbningstalen og dermed sende deltagerne ud på deres lange march. Irene Holk Lund nævnte blandt andet, at der er samlet 1,2 millioner kroner ind til Kræftens Bekæmpelse i de fire tilbageliggende år med Stafet for Livet i Skærbæk. Men arrangementet handler ikke kun om penge. - Det handler også om moralsk støtte til dem, der kæmper med kræft 24 timer i døgnet. Kræft er en sygdom der vedrører og berører os alle, sagde hun.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Der var god stemning før startskuddet. Der skulle også tages nogle selfies, inden det for alvor gik løs. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Håbets helt Mens den forventningsfulde spænding blandt årets småtrippende deltagere steg, nåede de også at blive sendt på vej med både muntre og anerkendende ord fra Michael Niehls. Han er officiel ambassadør for Kræftens Bekæmpelse og er desuden udnævnt til "Global hero of hope" - Håbets globale helt. Lørdag havde han taget turen helt fra Ålborg til Skærbæk. Michael Niehls er selv hårdt ramt. I 2008 fik han konstateret lymfekræft, hvilket blandt andet medførte, at han i dag næsten er blind. Derfor havde han heller ikke skrevet en tale, for den kunne han jo alligevel ikke læse, bemærkede han. Dermed var den muntre tone lagt. Som ambassadør for Kræftens Bekæmpelse udtrykte han stor anerkendelse for Skærbækstafetten. - Her er I over 600 og har 37 fightere med. Det er imponerende. I Ålborg, Danmarks tredjestørste by hvor jeg kommer fra, er vi i denne weekend 1200 og 73 fightere, sagde Michael Niehl. De "fightere", som han nævnte, er mennesker, der enten har kæmpet mod en kræftsygdom eller stadig gør. De er hele weekenden iført gule trøjer og gik forrest, da Skærbæk-stafetten blev sendt afsted. Blandt de personer, med de gule førertrøjer, var også Thorkild Thomsen fra Tønder. Den 81-årig fik for ni år siden konstateret kræft i lungerne. I dag er han rask, og deltog for første gang i den stafet, der både skal give glæde, håb og trøst. - Jeg er med for at vise, at vi, der er helbredt, støtter dem, der endnu ikke er det, lød det fra Thorkild Thomsen på vej til startstedet og 24 timer for den gode sags tjeneste.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Ambassadør for Kræftens Bekæmpelse Michael Niehls havde taget turen helt fra Århus for at bakke op og opmuntre deltagerne. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard 81-årige Thorkild Thomsen fra Tønder var en af de 37 fightere, der stillede til start. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Der blev lyttet intenst til de både tankevækkende og opmuntrede taler, inden det gik løs. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det var et storslået syn, da stafetten blev sat i gang. Nu venter der 24 timers indsats forude. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard God tur. De mange deltagere blev opmuntret med både bifald, tilråb og en "thumbs up" fra siddelinjen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Den lokale musiker Heidi Klinge ledsagede deltagerne med velvalgte og velspillede sange. Foto: Hans Chr. Gabelgaard