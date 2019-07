- Vi øver det her for at have muligheden for at kunne indsætte flyene et sted, hvor alle lufthavne og flyvepladser er ude af drift. Hercules-flyene kan lande på sand, grus og græs, så det er en god træning for os. Men det er sjældent i brug i praksis - man vil ikke satse et fly, men omvendt er vi i hvert fald klar, den dag det bliver nødvendigt.

Mens formålet er at øve til scenarier, hvor Hercules-flyene indsættes på steder, hvor de normale flybaser og lufthavne ikke kan bruges. Et Hercules kan nemlig lande på flere underlag, forklarer kaptajn Jakob Larsen fra Flyvestation Aalborg:

RØMØ: En stor, åben sandstrand giver nogle ret unikke muligheder for det danske flyvevåben - specielt, når man har adgang til Nordeuropas største strand. Onsdag måtte badegæsterne på Rømø nemlig vige pladsen for en midlertidig landingsbane - og en af flyvevåbnets efterhånden traditionsrige træningsdage på sandet.

En åben begivenhed

At træningen er blevet lidt af et turistmæssigt tilløbsstykke har Jakob Larsen til dels en aktie i. Alle fire C-130 Hercules, som det danske flyvevåben råder over, står nemlig på Flyvestation Aalborg, og her har han i de senere år stået i spidsen for strandtræningen.

- Efter vi første gang tog fat i Rømø Turistforening og spurgte, om de ville hjælpe med at udbrede informationen om, at vi ville flyve her, så er interessen vokset en del hver gang. Vi så jo også 150.000 gæster til Airshow sidste år oppe ved os på Flyvestation Aalborg, så det er helt klart, at der er interesse for det her, forklarer han og tilføjer:

- For os er det hverdag, men det er da noget helt specielt at se sådan en maskine på mellem 40 og 80 ton lande på en sandstrand. Det er fedt at vise frem, konstaterer han med et smil.