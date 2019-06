Se billederne: En dag med mange højdepunkter

Den Chip Munk-flyvemaskine årgang 1952 var et tilløbsstyke og i luften adskillige gange. Den lokale pilot Frank Nissen er blandt dem, der har certifikat til veteranen, der lige skal have en hånd med, inden den kan gå i luften. Foto: Uwe Iwersen

Der var en tilstrømning af mennesker under årets åbent hus på Tønder Flyveplads, hvor der var mulighed for at se det hele sådan lidt fra oven - både fra et flysæde eller fra brandværnets store stigevogn. Dagens blikfang blandt veteranbilerne var en Ford, der ellers kun findes på museum.

TØNDER: - Hvor mange besøgende har der været? Det spørgsmål, var der ingen, der med sikkerhed kunne svare på. Et bud på 600 er lige så godt som et bud på knap 1000. Der blev nemlig hverken betalt entré eller talt ved indgangen, da Tønder Flyveplads søndag lukkede hangar-dørene op til det årlige åbent hus-arrangement. Men folk stimlede til, og på et tidspunkt var der ikke ledige pladser i café-hangaren, hvor der blev budt på forfriskninger og ikke mindst hjemmebagt brødtort. Denne lokale konditor-specialitet var for nogle dagens højdepunkt. For andre ventede helt andre højdepunkter - sådan helt bogstaveligt talt.

Vi kommer for hyggens og for fællesskabets skyld. Fællesskab er her rigtig meget af. Alle kan tale med alle. Ulla Juhl, veteranbils-ejer, Vojens

Tønder Brandvæsens store stigevogn med kurv kan nå 32 meter op. Kurven var uafbrudt i aktion på åbent hus-dagen. Foto: Uwe Iwersen

Et lift Det gjaldt for eksempel for 12-årige Camilla Nielsen fra Tønder og veninden Celine Kjemstrup på 13 år fra Rømø. Begge er med i det lokale ungdomsbrandværn, og de fik muligheden for at få et løft i Tønder Brandværns store stigekurv. Fuldt udkørt kom man hele 32 meter op i luften. - Vi er med i brandværnet for at kunne hjælpe, hvis nogen kører galt eller for hjertestop, fortalte de to piger, inden turen gik de over 30 meter op i luften. Nervøsitet eller højdeskræk var der ikke spor af. - Det var fedt, lød det samstemmende, da de havde fast grund under brandværnsstøvlerne igen. Tønder frivillige Brandværn havde kørt flere slukningskøretøjer ud på flyvepladsen. Med 11 mandsbemanding var værnet klar til at rykke ud, hvis en ægte alarm skulle lyde. Det gjorde den heldigvis ikke.

Juhl på fire hjul: Ulla og Lasse Juhl havde taget turen fra Vojens i deres MG Midjet for at være med i Tønder. Foto: Uwe Iwersen

Fællesskab Dagens højdepunkt for Ulla og Lasse Juhl fra Vojens var fællesskabet på pladsen. Ægteparret er de glade og slet skjult stolte ejere af en veteranbil af mærket MG Mignet. Den er årgang 1968 og i fin form. Ulla og Lasse Juhl er medlem af Tønder Veteranbilklub, der traditionen tro også er en del af åbent hus-arrangementet. - Vi kommer for hyggens og for fællesskabets skyld. Fællesskab er her rigtig meget af. Alle kan tale med alle, lød det fra Ulla Juhl, inden ægtefællen hen på eftermiddagen startede den lille hvide perle og satte kursen mod garagen i Vojens. Blandt de omkring 50 blankpudsede og funklende veteranbiler, der blev vist frem, lagde eksperter ikke mindst mærke til en Ford Thunderbird V8 Sport Coupe årgang 1961. Den bil er Jørn Marcussen, Tønder, den lykkelige ejer af. Ifølge tilgængelige oplysninger findes der kun to eksemplarer af denne sjældne bil. Den ene står på museum i Amerika, den anden stod på Tønder flyveplads i søndags.

Fritidspilot Bent Lund fra Højer var glad for at kunne fortælle om flyveklubben og samtidig vise by og land frem fra 300 meters højde. Foto: Uwe Iwersen

I luften For fritidspilot Bent Lund, Højer, var dagens højdepunkt, at han fik mulighed for at give mange passagerer en tur over den vestlige del af Tønder Kommune. Søndag bød på perfekt flyvevejr, og fra 300 meters højde tager både Rudbøl Sø, digerne, Højer og Møgeltønder sig pragtfuldt ud. - Vi vil også gerne synliggøre, at det ikke koster en bondegård at være fritidspilot, sagde Bent Lund. Han har haft sit certifikat i godt 10 år. Og han bruger det ikke kun for sjovt. - Jeg er landmand og har en gård i Tyskland tæt på den polske grænse. I stedet for at tage bilen, flyver jeg ofte. Det er langt hurtigere, fortæller han og giver sin hvide Cessna 172 et nærmest venskabelige klap.

Der var tæt trafik på start- og landingsbanen samt i luftrummet over Tønder flyveplads hele dagen. Foto: Uwe Iwersen

Celine Kjemstrup (t.v.) og Camilla Nielsen var blandt de modige, der tog turen hele 32 meter op i luften i Tønder brandværns stigevogn. Foto: Uwe Iwersen

Tønder frivillige Brandværn havde både taget de mest moderne slukningskøretøjer samt værnets gamle sprøjte med ud på flyvepladsen. Foto: Uwe Iwersen

Der findes angiveligt kun to eksemplarer af denne Ford Thunderbird V8 Sports Coupe årgang 1961. Den en bil står på museum i USA, den anden stod på Tønder flyveplads i søndags. Foto: Uwe Iwersen

Der var stort set kø hele dagen for at få et løft i Tønder brandvæsens store lift. Foto: Uwe Iwersen

Kaj Schütt er med sine 76 år den ældste aktivt medlem i Tønder frivillige Brandværn. Her har han forlængst modtaget hæderstegnet for 50 års aktivt medlemsskab. Foto: Uwe Iwersen

Der blev både sparket dæk og snakket hestekræfter blandt veteranbils-entusiasterne. Foto: Uwe Iwersen

