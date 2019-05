Se billederne: Eleverne var klar til årets galla

Tønder: Var der én sætning, der gik igen ved Ecco Centeret fredag aften var det sætningen:

- Hvor ser du godt ud. Kom, vi skal have taget billede.

Og godt så de ud, de 111 unge mennesker fra HHX og HTX fra Det Blå Gymnasium i Tønder, da der blev holdt galla for dem. Den røde løber var rullet ud for "de blå", og folk var stimlet sammen for at få den bedste fotoplads, da den ene efter den anden galante herre med sin udkårne eller tildelte kvinde i gulvlange kjole trådte ud af biler, der var specielt indhentet til lejligheden.

Og særligt de unge kvinders kjoler var der brugt meget tid på.

- Uh, det tog lang tid at finde den rigtige. Jeg kunne ikke beslutte mig, griner Mie Højer, der går i 3.b på HHX.

Hun måtte da også sende tre kjoler retur, inden hun fandt den helt rigtige.

- Jeg faldt for faconen og detaljerne på den her kjole, så det blev den, smiler hun.

Cecilie Poulsen fra 3.a var også en del kjoler igennem, inden den helt rigtige blev valgt.

- Jeg har sendt fire kjoler retur. Men valget faldt på en helt enkelt, sort en, sagde hun.

Cecillie Eskilsens kjole havde taget turen over atlanten.

- Jeg fandt kjolen, da jeg var på ferie i USA i sommer. Det tog ikke så lang tid at finde den, for jeg faldt ret hurtigt over den her, fortalt hun.