Se billederne: 450 heste og ponyer indtog stranden på Rømø

Rømø: Sportsstævner kan afvikles på mere eller mindre charmerende steder. Rømø Beach Jumps placering på stranden ved Lakolk med udsigt til hav og klitter må siges at høre til blandt de smukkere af slagsen.

Stævnet blev afviklet både lørdag og søndag med deltagelse af omkring 430 ryttere og omkring 450 heste og ponyer, og med 101 frivillige i sving.

Formand for den arrangerende klub Tinglev Rideklub, Holger Holm, var en af de 101 frivillige. Han slog søndag fast, at det havde været rarere at være på stranden lørdag, hvis vejret havde været bedre, men ellers gik stævnet rigtig godt.

Søndag havde han stået i parkeringsområdet og havde taget imod deltagerne.

- De var alle sammen så imponerede over den oplevelse, de havde haft om lørdagen, fortalte han.

Det var femte år med Rømø Beach Jump, og det er et populært stævne. Der var således fuldt hus i springdisciplinen.

- Vi havde lukket for tilmeldinger fire uger før. Det er helt unormalt i den her branche, sagde Holger Holm.

Ryttere kommer da også langvejs fra. I år var der blandt andet en deltager fra Berlin, og en hel familie fra Bornholm besøgte stævnet.

På stranden var der ikke kun ridebaner, men også opvarmningsarealer, boder hvor der kunne handles rideudstyr, en lille springbane til kæphestespring og en stor vogn, hvor der sad en speaker.