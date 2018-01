Scoop på teaterscenen: Det blev et ja fra Bodil

- Bodil har sagt ja, og det er vi rigtigt glade for. Faktisk var hun ikke svært at overtale, men der var lige nogle praktiske ting, der skulle falde på plads, fortæller formanden for egnsspillene, Henrik Dahlmann, Løgumkloster.

Folkekære Bodil Jørgensen, der i forvejen er protektor for "Højt til himlen", har takket ja til at spille hovedrollen i fortolkningen af folkesagnet "Sorgagre", som egnsspilsfolkene har set sig varme på.

BALLUM: Godt nyt for alle, der er tilhængere af egnsspillene "Højt til himlen". Ikke først i 2021, men allerede i september 2019 er de lokale amatørskuespillere på scenen med et nyt spil. Det kommer til at foregå i Ballum, og for første gang i egnsspillenes historie bliver det med en professionel skuespiller i spidsen.

"Sorgagre" er et vandresagn og findes i flere udgaver. Karen Blixen har udødeliggjort historien om den opofrende mor i "Sorgagre" i novellesamlingen Vinter-Eventyr fra 1942. Blixen henlagde historien til 1700-tallet. Enken Ane Maries søn er mistænkt for at have nedbrændt en lade. Hvis herremanden overgiver ham til øvrigheden, betyder det tugthus eller soldatertjeneste på ubestemt tid. For at redde sønnen skal moderen selv høste og tærske en hel bygmark fra solopgang til solnedgang. Hun når det, men dør af udmattelse.På Ballum kirkegård findes en ligsten fra 1600-tallet. Stenen knyttes til historien om Ane Maries søn, der efter den store stormflod i 1634, hvor landsbyen Misthusum bliver oversvømmet, samlede tømmer fra de ødelagte huse. Han blev dømt til døden af kongen, men opnåede benådning ved at moderen høstede bygmarken. Hun døde ikke af udmattelse, men fordi hun brækkede ryggen da hun rejste sig efter høstarbejde.Ifølge den lokale tradition lå marken cirka 250 meter syd for Ballum Kirke. Det er også her, at Sorgagre-stenen blev fundet.

Ved kirken

Når spillet ikke som oprindelig planlagt først opføres i 2021, men allerede i 2019, så skyldes det ganske enkelt, at de lokale teaterfolk ikke kunne vente.

- Vi brænder så meget for at lave dette spil, at det lykkedes os at rykke spillet ca. to år frem. Det er et meget atypisk egnsspil denne gang, lidt uden for nummer, da vi for det første denne gang har en professionel skuespiller med, og for det andet, så er det historiske måske lidt mere sekundært i forhold til tidligere spil, siger Henrik Dahlmann.

Frimenighedspræst og forfatter Sten Kaalø fra Bovlund har overtaget opgaven med at skrive friluftsspillet og dermed dykke ned i arkiverne, for at finde den rigtige historie, folkesagnet om kvinden fra Ballum.

"Højt til himlen" har fast tradition for at opføre egnsspil netop på de steder, hvor historierne har udspillet sig. Det kommer også til at gælder i 2019. Således vil spillet blev sat op i området umiddelbart syd for Ballum Kirke, og dermed få meter fra det sted, hvor den såkaldte Sorgagre-sten blev fundet.