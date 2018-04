Schweizerhalles nye ansigt udadtil sat på plads

Leasingaftale

Schweizerhalle har ikke købt den nye tavle, men derimod indgået en leasingaftale med en leverandør. Prisen ligger på omkring 1200 kroner om måneden.

Ifølge Lau Grønager har navneskiftet fra Tønder Kulturhus til Schweizerhalle medført mange positive reaktioner.

- Det var især, da det kom, at folk kommenterede på, at det jo var sådan, stedet hed i gamle dage. Jeg fornemmer, at der knytter sig en masse gode stemninger og gode historier til navnet Schweizerhalle. Jeg synes også, at det er helt specielt at have et særligt navn, der fortæller noget om den egn, man bor i, nemlig et grænseland hvor danskere og tyskere har boet side om side i mange år, siger Lau Grønager.