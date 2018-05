Schweizerhalle kommer til at lyde meget bedre

Tønders kulturhus Schweizerhalle modtager 80.000 kr. fra Tuborgfondet Musikhjælp. Pengene skal bruges til at optimere akustikken for en bedre lydoplevelse.

Tønder: Lau Grønager, daglig leder i Schweizerhalle, kan nu gå i gang med at forbedre lyden i den store sal.

Kulturhuset modtager nemlig 80.000 kroner til akustikprojektet fra Tuborgfondet.

Tuborgfondets DNA uddeler hvert år millioner af kroner til musik, og det er der en særlig grund til, fortæller fondets direktør Anne-Marie Skov i en pressemeddelelse:

- Musik samler mennesker, skaber glæde og samhørighed, og det er netop fællesskabet omkring musikken, som er vigtigt for Tuborgfondet. De lokale spillesteder samler lokalbefolkningen og er med til at skabe et aktivt lokalmiljø.

Når Schweizerhalle er et af de udvalgte steder, der får et beløb, er det, fordi det, som det eneste større spillested i området, præsenterer sit publikum for et alsidigt udvalg af musik.