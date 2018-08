Schweizerhalle har et luksusproblem med Dinesen

Forårets koncert med Jacob Dinesen i Schweizerhalle Tønder Kulturhus er på mindre end to måneder totalt udsolgt. Alle 750 pladser er revet væk. Nu vil man undersøge muligheden for at lukke flere ind til koncerten.

TØNDER: At bysbarnet Jacob Dinesen er en ganske populær herre kommer vel ikke bag på nogen - især ikke i Tønder. Det kommer vel heller ikke bag på nogen, at hans koncerter sælger godt. Men på Schweizerhalle Tønder Kulturhus er det alligevel kommet bag på den daglige leder, Lau Grønager, at Dinesens koncert den 9. marts er totalt udsolgt - syv måneder før den afholdes og mindre end to måneder efter, at salget af billetter gik i gang. Alle 750 billetter er simpelthen revet væk - og det giver hovedbrud hos Lau Grønager. - Det er første gang i mine tre år på Schweizerhalle, at en koncert med 750 pladser er udsolgt - og så lang tid i forvejen. Det er helt surrealistisk. Jeg har aldrig været i den her situation før, og jeg havde aldrig troet, at man kunne sælge så mange billetter så hurtigt til en koncert, siger Lau Grønager, der nu er ved at afsøge alternative muligheder for at lukke flere ind til koncerten.

Jeg har aldrig været i den her situation før, og jeg havde aldrig troet, at man kunne sælge så mange billetter så hurtigt til en koncert. Lau Grønager, daglig leder af Schweizerhalle, om udsolgt Jacob Dinesen-koncert

800 så Volbeat Lau Grønager har blandt andet oprettet en venteliste for publikummer, der forgæves har forsøgt at købe en billet til koncerten. Desuden vil han undersøge, hvordan det tidligere har været muligt at lukke 800 tilskuere ind til en koncert på samme sted. Det skete blandt andet med rockbandet Volbeat for omkring 10 år siden, men det var før kulturhuset blev ombygget og renoveret, fortæller Grønager. Nu vil han tage kontakt til brandmyndighederne for at se, om det på nogen måde kan lade sig gøre at få 800 indenfor til den udsolgte koncert. - Måske kan der presses yderligere 50 publikummer ind, hvis der sættes brandvagter op ved indgangene. Det er noget, jeg vil se på sammen med myndighederne, siger Lau Grønager, der venter at have en afklaring på spørgsmålet før efterårsferien.