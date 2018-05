Schackenborg Fonden vender minus til plus

Schackenborg Fonden lever op til ambitionen om at åbne slottet og parken for offentligheden ved at arrangere guidede ture. De er populære. Foto: Hans Christian Gabelgaard

Efter i 2016 at have leveret et underskud på 2,8 millioner kroner viser 2017-regnskabet for Schackenborg Fonden et overskud på knap 2,2 millioner kroner. En historisk god høst er en del af forklaringen.

MØGELTØNDER: Efter to regnskaber med underskud præsenterer Schackenborg Fonden nu for første gang sorte tal på bundlinjen. Fonden kom ud af 2017 med et overskud på knap 2,2 millioner kroner, hvilket er en markant forbedring i forhold til underskuddet på 2,8 millioner kroner året før og et underskud på knap 670.000 kroner i fondens første regnskabsperiode, der løb over 18 måneder i perioden 2014-2015. Afgørende for det positive regnskabsresultat for 2017 er en historisk god høst. - Til trods for en våd sommer samt høstperiode er den samlede høst i agerbruget for 2017 i såvel mængder som priser realiseret bedre end forventet. I mængder realiserede man en historisk god høst, hvor udbyttet for visse afgrøder var cirka 30 procent over gennemsnittet for Schackenborg, skriver direktionen og bestyrelsen i ledelsesberetningen. Heraf fremgår endvidere, at årets resultat på 2.174.000 kroner under de givne omstændigheder anses for tilfredsstillende.

Bestyrelsen Schackenborg Fondens bestyrelse består af fem personer. Formand er kammerherre, baron og advokat Henrik Wedell-Wedellsborg. De to næstformænd er henholdsvis adm. direktør i Bitten & Mads Clausens Fond m.m., Per Have, samt adm. direktør i Ecco Holding A/S, Søren Dalsgaard Stier. De to menige bestyrelsesmedlemmer er hofjægermester og godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing og adm. direktør i Tivoli A/S, Lars Liebst.Adm. direktør i fonden er Jan Torben Leisborch.

Juletræer Schackenborg Fonden er en erhvervsdrivende fond, der udover Schackenborg Slot også har overtaget et dertil hørende landbrug, der omfatter agerbrug og juletræsproduktion. Sidstnævnte er fortsat en udfordring. - Udbuddet af juletræer har også i 2017 været præget af en generel overproduktion af især mindre træer, hvilket fortsat påvirker priserne. Det er dog lykkedes at øge afsætningen i forhold til 2016, hvilket kombineret med let stigende priser har medført en forbedring i det realiserede resultat, der dog fortsat anses som utilfredsstillende, skriver ledelsen i beretningen.