HØJER: Tirsdag den 12. marts klokken 19.00 inviterer Folkeligt Samfund for Højer og Omegn til fællessang og sangaften på Højer Efterskole.

Her tager højskolelærer på Uldum Højskole, Jacob Tybjerg tilhørerne med på en rundtur i den 18. udgave af højskolesangbogen. Han ynder at fortælle historier undervejs og kommer med betragtninger om, hvorfor han synes, det er så vigtigt at synge - og i særdeleshed at synge sammen. Han spiller selv på klaver til.

- Musik og sang bliver man glad af. Det er overordentlig svært at være sur, når man synger eller hører andre synge. Jacob Tybjerg siger, at han har så megen fornøjelse og glæde ved musik og sang, og at det er den glæde, han gerne vil give videre. Der veksles mellem nye og gamle sange. Der er fart over feltet og det siges, at det faktisk også er temmelig underholdende, fortæller Margrethe Abildgaard i en pressemeddelelse fra Folkeligt Samfund for Højer og Omegn.

Jacob Tybjerg har igennem de sidste mange år, holdt foredrag og lavet sangaftener over hele landet.