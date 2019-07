Sandet hober sig op ved Grønåen

SÆD: En køre- eller cykeltur på Sønderløgum Landevej over Grønå-broen ved Tønder kunne skabe det indtryk, at Tønder Kommune er i gang med en omfattende digeforstærkning. Det er ingenlunde tilfældet.

- Vi har gravet sandfanget op sidste år, og nu har vi skubbet sandet på plads, så vi også kan grave til efteråret, forklarer digeekspert ved Tønder Kommune, Jørgen Nicolaisen.

I Vidå-systemet, som Grønå er en del af, er der etableret flere sandfang. I forlængelse af efterårets udgravninger afhentes det opgravede sand af lokale lodsejere. Men de har i denne omgang fået nej.

- Vi har lagt til side til eget brug. Vi skal bruge materialet til kommende projekter omkring vore å-diger, forklarer Jørgen Nicolaisen.

Tønder Kommune har ansvaret for rundt regnet 120 kilometer å-diger. Over en periode på fire år har kommunen øremærket fem millioner kroner til vedligehold og forstærkning af disse diger. I 2016 var der afsat to millioner kroner, og i både 2017, 2018 og i år er der hvert år reserveret en million kroner til formålet. Årets indsats er blandt andet koncentreret omkring Galgestrøms-diget i Tønders østlige udkant. Diget beskytter blandt andet parcelhusene i det såkaldte Marsk-kvarter for oversvømmelser.