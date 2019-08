Det er her på Vinumvej, at de to daginstitutioner ønsker sammenlægningen gennemført. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

De to daginstitutioner i Døstrup, Døstrup Børnehus og specialtilbuddet Nyskoven, ønsker at blive lagt sammen. Medarbejdere og forældre er positive, og det samme er politikerne i børn- og skoleudvalget.

Døstrup: Daginstitutionerne i Døstrup, specialbørnehaven Nyskoven og Døstrup Børnehus, vil gerne lægges sammen. Internt er opbakningen stor - både forældre og personale er positive - og nu er der også politisk medvind til projektet. Det står klart, efter at børn- og skoleudvalget holdt møde. - Som udgangspunkt synes vi, det er et rigtig godt tiltag, som vi bakker op om. Der ligger mange gode pædagogiske elementer i det. Jeg synes, det er fornuftigt, man ser på, hvordan man kan samle almen- og specialtilbud, fortæller Kim Printz Ringbæk (S), der er udvalgsformand. Han peger på, at man skal have en teknisk vurdering af bygningsmassen. For nylig besøgte han Nyskoven sammen med kommunens chef for skoler og dagtilbud, Per Hansen. Her fik de en rundvisning og en snak og hørte om stedets idéer. Institutionernes ønske er, at sammenlægningen skal ske på Nyskovens grund og der her foretages en udbygning på omkring 150 kvadratmeter - tanken er, at de her har hver deres fysiske rammer.

Det er jeg da utrolig glad for, og det ved jeg, at det er de daglige ledere i både Nyskoven og i Døstrup Børnehus også. Susanne Nielsen, områdeleder, om at politikerne stiller sig positivt i forhold til en sammenlægning

Ønsker midler En sammenlægning og en udbygning på Vinumvej, hvor Nyskoven holder til, er ikke gratis, og der er brug for anlægsmidler. Hvis budgetseminaret senere på året resulterer i anlægsmidler, som udvalget kan bruge, er det umiddelbart klar til at se Døstrup-institutionernes vej. - Så vil vi klart prioritere, at det er derude, de får en mulighed for at gøre det, de har lagt op til. Men der skal selvfølgelig sættes noget økonomi på, siger udvalgsformanden, der på minibudgetseminar og budgetseminar vil argumentere for, at dagtilbudsområdet gerne skal have nogle anlægsmidler. - Fordi vi har en bygningsmasse, som er forholdvis - der er mange kvadratmeter, lad mig sige det sådan, lyder det fra Kim Printz Ringbæk.

Glad leder Susanne Nielsen, områdeleder i Område Skærbæk som Døstrup-institutionerne hører under, glæder sig over, at udvalget stiller sig positivt. - Det er jeg da utrolig glad for, og det ved jeg, at det er de daglige ledere i både Nyskoven og i Døstrup Børnehus også, fortæller hun. - Vi kan bruge det til, at vi tror på, at der kommer en sammenlægning på et tidspunkt. Vi har fået at vide, at vi skal arbejde videre med det, så det gør vi, siger områdelederen.