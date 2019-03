Sammenhold var i fokus for bueskytter

Øster Højst: Det var ikke Sherwoodskoven i England, men derimod gymnastiksalen på Øster Højst skole, der dannede rammen om det første DGI-stævne i bueskydning i Jylland nogensinde.

I gymnastiksalen brugte de 45 tilmeldte skytter det meste af lørdagen på at skyde med bue og pil, og der var både plads til koncentration, fokus og masser af samvær mellem de tilmeldte bueskytter.

Det var frivillige fra bestyrelsen i Øster Højst Ungdoms- og Idrætsforening (ØHUIF) og nogle forældre, der både sørgede for, at der var skiver at skyde efter, at der var mad og drikke til deltagerne, og at alt det praktiske klappede.

- Det er første gang, vi prøver at arrangere sådan et stævne, så vi er selvfølgelig lidt spændte på, hvordan det spænder af, fortæller Jens Jørgensen fra ØHUIF.

Det var også Jens Jørgensens opgave at byde skytterne velkommen, og han brugte lejligheden til at forklare reglerne, og han fik også serveret en vigtig pointe for stævnet.

- Det her er ikke en konkurrenceskydning. Vi er her for at lære hinanden bedre at kende og for at få et godt sammenhold mellem klubberne op at stå.