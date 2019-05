Samia flytter systue ind i gågaden

Tønder: Samia H. S. Mohamad har flyttet sin systue fra Tønders gamle dommerkontor til Vestergade 50, hvor hun mandag slog dørene op for første gang. Her vil hun sælge kjoler og andet syarbejde.

Hun har valgt at flytte sin forretning, fordi hun oplevede, at folk have svært ved at finde hende på den tidligere adresse i Nørregade, hvor hun åbnede i december sidste år. Hun fortæller også, at ældre mennesker havde problemer med døren og trappen i den gamle bygning.

- Jeg håber at bo i det her lokale i mange år, fortalte hun mandag i sit nye lokale i gågaden.

- Her er et meget dejligt lokale, siger syersken, der håber, at kunderne kan finde hende på den nye adresse.

Hun kom til Danmark for tre år og fem måneder siden. Hun er oprindeligt fra Syrien.

Hun oplever, at kunderne vender tilbage til Samias Systue, når de har været der en gang.

- Det går godt, siger hun.

Indtil videre har hun blandt andet syet otte kjoler, bukser, et jakkesæt og gardiner.