Samarbejde på tværs sikrer Kniplingsfestival i Tønder

Formanden for Tønder Handelsstandsforening, Anders Jacobsen, er glad for, at mange forskellige organisationer er gået sammen om at sikre Kniplingsfestivalen i Tønder, når den afvikles i forsommeren i år. Arkivfoto

Der ventes op mod 3000 besøgende, når den 11. Kniplingsfestival løber af stablen i Tønder i slutningen af maj og starten af juni.

TØNDER: I år afholdes der for 11. gang Kniplingsfestival i Tønder. Den officielle åbning sker i Tønder Sport- og Fritidscenter fredag den 31. maj. Festivalen fortsætter herefter samme sted weekenden over. Festivalen, der også er en salgsmesse, kræver meget af arrangørerne. Det er bestyrelsen og rigtig mange frivillige fra foreningen Kniplings Festival i Tønder, der står bag arrangementet. Kniplingsfestivalens program består af salgsmessen, workshops, udflugter, foredrag og kurser. Alt sammen i kniplepindenes tegn. Det er et stort arbejde at få festivalen stablet på benene, og derfor henvendte kniplingsforeningen sig til Tønder Erhvervsråd for at søge hjælp. Erhvervsrådet og kniplingsforeningen inviterede flere af Tønder Kommunes foreninger/institutioner med til en workshop.

Tæt samarbejde I workshoppen blev udfordringer ved festivalen gennemgået, og de forskellige bød ind med løsningsforslag. - Vi er rigtig glade for den positive modtagelse, vi har fået hos Tønder Erhvervsråd og efterfølgende også af dem, der var med til workshoppen. Vi føler, vi er kommet i gode hænder og er glade for det samarbejde, der er startet nu, lyder det fra formanden for foreningen Tønder Kniplingsfestival, Lene Holm Hansen, i en pressemeddelelse. - Det her eksempel med kniplingsfestivalen i Tønder, hvor både Tønder Erhvervsråd, turistforeningen, Tønder Kommune ved Kulturelt Forum og Tønder Handelsstandsforening går med ind og giver en hjælpende hånd, er den helt rigtige vej, siger formanden for Tønder Handelsstandsforening, Anders Jacobsen, i meddelelsen.

3000 gæster - I forvejen har erhvervsforeningerne et stærkt samarbejde gennem Vækstråd Tønder, og netop i dette eksempel samler vi indsatsen målrettet og helt i vækstrådets ånd, fortæller Anders Jacobsen. - Sammen er vi stærke, og et samarbejde på tværs af organisationerne, hvor alle trækker i samme reb, vil være en af metoderne, der også fremover kan anvendes, når det gælder om at få arrangementer til Tønder Kommune, og dermed gøre den til et sted på landkortet, man taler om, tilføjer Anders Jacobsen i pressemeddelelsen. Kniplingsfestivalen afholdes hvert tredje år i Tønder, og den forventes i år at få deltagelse af cirka 3000 besøgende fra ind- og udland.