Salget af sommerhuse på Rømø går strygende

Efter at have haltet længe, er der kommet gang i salget af ferieboliger og sommerhuse på Rømø. Mæglerne fortæller om højere kvadratmeterpriser, lavere afslag - og hurtigere salg.

EDCs mand på Rømø, Gunnar Møller, fortæller, at salget har været støt stigende fra 2016 til 2017. Og tendensen ser ud til at forsætte, siger han.

RØMØ: Sommerhussalget har længe slæbt sig afsted på Rømø. Men efter en omlægning af reglerne, så man nu kan belåne 75 procent af sommerhuse i et realkreditselskab, er der kommet anderledes gang i salget, fortæller et par ejendomsmæglere, der tilsammen sidder på over 70 procent af salget af sommerhuse, ferieboliger, huse uden bopælspligt og ledige sommerhusgrunde på Rømø.

Positive tendenser

Lige nu taler stort set alle faktorer for, at prisen på sommerhuse har nået bunden. Renten er rekordlav, beskæftigelsen har sjældent været højere, inflationen ligger i bund og lønstigningerne sikrer reallønsfremgang. Og så har folk et øget rådighedsbeløb - som nogle vælger at bruge på en sommerbolig på Rømø.

- Lige nu kan man gøre gode kup. Priserne er meget attraktive for køberne, siger Møller, der bakkes op af Thomas Severin fra Mikkelsens Ejendomskontor, Toftlund.

I sidste uge oplevede han for første gang i lang tid, at tre købere var interesserede i det samme sommerhus i Bolilmark i den nordlige del af Rømø. Der kom tre bud, fortæller Severin - to af dem var overbud.

- Det sker ikke så tit. Det vidner om, at markedet er blevet bedre, siger Thomas Severin.