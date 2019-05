Tønder: Tønder har fået en ny restaurant.

I gågaden har Nico Wendicke åbnet restauranten Steaken i de lokaler, der før husede Marcels Brasserie. Opstarten har været lang og sej for den 26-årige restaurantejer.

- Vi har kæmpet med rigtig mange ting. Der blev ved med at dukke nye ting op, som skulle ordnes. Men nu er der kommet styr på tingene, fortæller Nico Wendicke.

Steaken havde første åbningsdag torsdag, og gæsterne i den nye restaurant kan glæde sig til at sætte tænderne i en god bøf. Men der er også andre ting på menukortet.

- Vi har også salater og smørrebrød på kortet, men jeg har med vilje forsøgt at skille mig ud fra det, vi allerede har i byen. Jeg ønsker ikke at være en konkurrent til de andre men en kollega, forklarer Nico Wendicke.

Nico Wendicke vil selv stå i køkkenet i Steaken, og han har ansat Kevin Wilkenskjeld som restaurantchef.

Steaken åbner normalt ved middagstid, så restauranten råder over både et frokostkort og et aftenskort. Søndage og mandage er indtil videre lukkedage.