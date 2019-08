Sag om konkursramt højskole kommer nu frem i lyset: Åben debat i byrådssalen

- Tønder Kommune har besluttet at åbne det lukkede dagsordenspunkt fra økonomiudvalgets møde den 8. august 2019 vedrørende fremtiden for de bygninger, der tilhørte den konkursramte Løgumkloster Højskole. Beslutningen om at åbne dagsordenspunktet skyldes, at kuratoren for boet efter Løgumkloster Højskole, nu er gjort bekendt med, hvad kommunens engagement i en fremadrettet proces vil være.

Løgumkloster Højskole blev begæret konkurs tilbage i 2014. Siden har der været flere tilløb til at få gang i skolen, blandt andet da initiativgruppen "Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole" efter konkursen i 2014 købte højskolen for tre millioner kroner samt investerede endnu en million i forsøget på at få nyt liv i højskolen.Sidenhen forsøgte en ny gruppe at overtage skolen for at oprette et biodynamisk akademi. Også dette projekt kuldsejlede, da Gældsstyrelsen (det tidligere Skat) begærede højskolen konkurs på grund af manglende skatteindbetalinger og ATP.Nu er der to lokale initiavgrupper lagt billet ind på skolen. En overtagelse er dog betinget af et kommunalt engagement i form af bl.a. en kommunegarant.Løgumkloster Højskole består af tre hovedfløje med i alt 52 værelser, hvoraf de 11 er dobbeltværelser. Skolens auditorium/koncertsal, "Ottekanten", kan rumme op til 150 personer

Af papirerne fremgår blandt andet, at et flertal i økonomiudvalget er indstillet på at yde den lovede kommunegaranti til gruppen bag Sønderjyllands Seniorhøjskole.

Af artiklen fremgik blandt andet, at to lokale grupper med hver deres projekt kappedes om at opnå en kommunegaranti på tre millioner kroner samt en starthjælp på 750.000 kroner til køb og genåbning af højskolen.

Ny praksis

Kommunaldirektør Klaus Liestmann understreger, at det ikke er avisens artikel, der har været afgørende for holdningsændringen om at åbne tys tys-dagsordenen.

- Vi bestræber os altid på at have størst mulig offentlighed i forvaltningen. Helt konkret bliver vi den 8. august gennem et bilag klar over, at sælger har kendskab til kommunens garantistillelse. På den baggrund var der ikke længere grundlag for at holde den del af punktet lukket. Man kan sige, at der er tale om, at vi ændrer praksis, således at et enkelt bilag ikke vil kunne lukke et helt dagsordenspunkt for offentligheden, forklarer Klaus Liestmann.

Den offentlige debat om Løgumkloster Højskoles fremtid og det kommunale engagement i disse bestræbelser forventes at foregå på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 29. august.