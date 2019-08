Sæsonoptakt: Nyt hold møder gammel kending

TØNDER: - Det er favoritter, men vi er klar til at gribe den chance, vi eventuelt måtte få.

Sådan siger TM Tønders træner Torben Sørensen op til den officielle sæsonoptakt med pokalkampen hjemme mod liga-holdet Aarhus Håndbold.

Mens Århus-træner Erik Veje Rasmussen stort set råder over den samme grundstamme som i sidste sæson, er billedet et helt andet hos TM Tønder. Her mangler fire-fem spillere, der var med i startopstillingen, og dermed er det næsten et helt nyt hold, der løber på banen mandag aften.

- Jeg er både glad for og stolt over, hvad drengene har leveret indtil nu. De mange nye spillere gør, at vi arbejder med et helt nyt spillekoncept, siger Torben Sørensen og nævner blandt andet et mere robust forsvarsspil.