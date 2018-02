Sæds borgere håber at slippe af med omdisktueret nazi-sten

Ud over stenen med Bekæmp Nazisme & Kainsyndrom har Christian Mylin også opstillet en ny sten med påskriften ?Grænsegården. Yderst til højre ses hans afdøde hustrus gravsten, der er for stor til at stå på Ubjerg kirkegård. Foto: Uwe Iwersen

I et brev vil lokalrådet i Sæd opfordre Christian Mylin til at fjerne stenen med budskabet "Bekæmp nazismen og kainsyndromet". Stenen skader grænselandsbyens omdømme, mener borgere. Christian Mylin agter ikke at rokke ved sin sten, men han stiller gerne op til borgermøde for at forklare sine synspunkter.

SÆD: Borgerne i Sæd er alt andet end begejstrede for den gave, en af landsbyens tidligere beboere placerede midt i byen op til jul. Stenen med budskabet "Bekæmp nazismen og kainsyndromet" er en torn i øjet hos mange. - Vi forsøger at bygge et godt omdømme op ved at fortælle de gode historier. Stenen underminerer dette arbejde, siger formanden for lokalrådet i Sæd/Ubjerg, Hanne Frisk Hansen, Sæd. Lokalrådet har haft stenen på dagsordenen på sit seneste bestyrelsesmøde. - Der er ikke meget, vi kan gøre. Stenen står på privat grund. Men vi er blevet enige om, at vi vil skrive til ham (Christian Mylin, red.) og sige, at vi ikke er så glade for den gave, han har givet os. Den skader vores by. Vi opfordrer ham til, og håber, at han vil fjerne stenen. Han bor jo selv i Esbjerg, så kan han opstille den der, siger Hanne Frisk Hansen.

Sagen Christian Mylin rejste stenen med budskabet "Bekæmp nazisme og kainsyndromet" få dage før jul. Stenen er rejst foran Grænsegården midt i Sæd.Christian Mylin ejer Grænsegården, der er hans fødehjem. Det har stået ubeboet hen i mange år.



For et par uger siden blev stenen overmalet med rød farve. Hvem der står bag hærværket, vides ikke.



Sagen er anmeldt til politiet.

Misforståelse Lokalrådet skal dog ikke regne med, at henvendelsen får den ønskede effekt. Stenen, der er opstillet foran den ubeboede "Grænsegården", som Christian Mylin ejer, er kommet for at blive. Den pynter, mener manden bag stenen, der står sammen med blandt andet hans afdøde hustru Margits gravsten. - Så længe min kones gravsted står på "Grænsegården", så længe er det nazismen og tyskerne, der bestemmer, siger Christian Mylin. Gravstenen stod oprindelig på Ubjerg Kirkegård. Men den var for stor. Godt nok havde det daværende menighedsråd dispenseret fra gældende regler for gravstens dimensioner, men sagen blev af Christian Mylins bror, Bent Mylin, der bor i Sæd, indbragt for biskoppen. Denne underkendte menighedsrådets afgørelse, og så måtte stenen rettes til eller fjernes. Christian Mylin valgte det sidste, og har siden være pikeret over, at menighedsrådet ikke af egen drift har ændret kirkegårdens regulativ, så der blev plads til hustruens sten igen. Det er i øvrigt også hans egen gravsten. Navnet og fødselsdato er indgraveret. Christian Mylin afviser, at stenen med budskabet "Bekæmp Nazismen & Kainsyndromet" er en provokation og protest mod denne fastlåste situation. - Det er en sten, der advarer mod nazisme, både lokalt og globalt. Stenen er dermed til gavn og til glæde for Sæd. Den er også en støtte for gravstenen. De tysksindede i menighedsrådet er ikke interesseret i at få en af de mest kunstneriske gravsten tilbage på kirkegården, siger Christian Mylin.

Klar til borgermøde Han har noteret sig, at ikke alle synes om nazisme-stenen. Under selve opstillingen kort før jul følte han sig så truet af to personer, der kom forbi, at han anmeldte dem for trusler. Politiet noterede episoden, men har ikke foretaget sig yderligere. Det er mange år siden, at Christian Mylin er rejst fra fødebyen, men forbindelsen er intakt, og den 81-årige påpeger, at han blandt andet har været sponsor for den legeplads, lokalrådet har taget initiativ til. Christian Mylin siger, at han er villig til at stille op til et offentligt møde og forklare sine motiver og synspunkter. - Det er jeg altid parat til, hvis de kan garantere min sikkerhed, siger han.