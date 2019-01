Et af de mest omstridte og diskuterede emner i Tønder Kommunens budgetforlig sidste efterår var den fortsatte støtte til driften af oplevelsesparken "Hjemsted - Danernes verden". Tidligere på året havde Tønder Kommune undersøgt mulighederne for at sælge den tidligere oldtidspark. Da det ikke lykkedes, kom forligsteksten og aftalen, trods kritiske bemærkninger fra flere sider, til at lyde på følgende måde:

- Tønder Kommune betragter Danernes Verden som et væsentligt element i kommunens generelle oplevelsestilbud, hvor Nationalpark Vadehavet, områdets historie og moderne oplevelsestilbud finder sammen på fornemmeste vis. Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat at understøtte udviklingen af området med et årligt driftstilskud på 2,6 mio. kr.

- Inden udgangen af 1. kvartal i 2019 lægges op til, at bestyrelse og Tønder Kommune forbereder en ny fireårig aftale for perioden 2020-2023. Aftalen skal indeholde et langsigtet udviklings- og anlægsperspektiv for "Hjemsted - Danernes verden", der indeholder fastsatte succeskriterier, der skal opfyldes i løbet af kontraktperioden.