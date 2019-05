Sådan ændrer du valgsted

Tønder: Senest torsdag den 16. maj klokken 12 skal man have søgt sin kommune om at få lov til at ændre stemmested i forbindelse med valget til Europaparlamentet, hvis man på grund af eksempelvis en funktionsnedsættelse ikke har mulighed for at stemme det sted, hvor man ellers hører til.

Udover der er mulighed for at skifte valgsted, hvis der er behov for det, så skal kommunen også stille forskellige hjælpemidler til rådighed.

Der er også mulighed for at stemme hjemme til Europaparlamentsvalget, hvis man på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at tage til valgstedet på valgdagen. Kommunen skal her have ansøgningen senest tirsdag den 14. maj.

Ansøgningen gælder kun for Europaparlamentsvalget den 26. maj.

Hvis man også til folketingsvalget ønsker at skifte valgsted, skal man igen søge kommunen om en ændring. Her er fristen tirsdag den 28. maj klokken 12.