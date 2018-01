Så meget får vores politikere

Et flertal i økonomiudvalget i Tønder Kommune lægger op til stort set uændret niveau af vederlag til de ledende poster i det politiske arbejde. En minimal lønnedgang giver plads til at aflønne formændene for to nyoprettede udvalg.

Hold fingeren eller musen hen over ansigterne på kommunalbestyrelsens medlemmer og få det fulde overblik over, hvad de hver især får i vederlag.

TØNDER: Tønders borgmester Henrik Frandsen (V) kan se frem til uændret løn i sin ny periode som kommunes førstemand. Borgmesterlønnen lyder på 897.111 kroner årligt, svarende til en månedløn på 74.759 kr.

Et menigt medlem af kommunalbestyrelsen kan se frem til et årligt vederlag på 91.487 kr., svarende til 7.624 kr. pr. måned.

Ud over denne grundløn får politikerne et årligt tillæg på 32.832 kr (svarende til 2.736 kr. pr. mdr.) for en plads i et fagudvalg. Flere af de valgte politikere sidder efter konstitueringen i december i to fagudvalg. De opnår altså et tillæg på årligt godt 65.000 kr.

Tallene fremgår at det materiale, der lægger til grund for den honorar- og vederlagsfordeling, som den nyvalgte kommunalbestyrelse endeligt fastsætter på mødet kommende onsdag.

Her lægger et flertal af økonomiudvalget op til, at antallet af aflønnede udvalgsformænd udvides med to. Det skyldes, at antallet af politiske fagudvalg udvides fra syv til ni. De to nye udvalg er hhv. "Unge i uddannelse" og "Landdistrikts- og bosætningsudvalg", som er udpeget som to satsningsområder i den nye valgperiode.

Udvidelsen udløser samtidig en minimal reducering af de øvrige honorarer for at kunne holde sig inden for samme udgiftsramme som i 2017. Alternativet havde været at udvide rammen, som der også var mulighed for. Men det har økonomiudvalget set bort fra.