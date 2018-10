TOFTLUND: - Bilen er fundet, men vi har ikke fundet tyven.

sådan lyder meldingen fra Syd- og Sønderjyllands Politi efter et biltyveri i Toftlund. Mandag morgen anmeldte virksomheden KB Autolak i Toftlund, at der i løbet af weekenden fra firmaområdet var stjålet en Peugeot. Den blev efterfølgende fundet på Allerupvej lige uden for Toftlund.

Politiet efterlyser vidner, der kan bidrage med oplysninger om, hvem der har stjålet og efterladt bilen.