STUK-studenter sprang op i hestevognen

- Dig dér, du skal herover og stå, kommanderede fotografen, da de 37 studenter fra STUK onsdag mødtes for at få taget et gruppefoto og køre i hestevogn. For mange af studenterne venter der nu mange fester, fritidsarbejde - og et sabbatår. Foto: Martin Franciere

37 STUK-studenter fejrede onsdag deres nyerhvervede huer med hestevognskørsel i Toftlund by. Før studenterne hoppede ombord i de to vogne, kom rektor med et godt råd og et par konstateringer.

TOFTLUND: Som på resten af landets uddannelsesinstitutioner, sprang også eleverne fra studenterkurset i Toftlund, STUK, onsdag ud som studenter med røde bånd om den hvide hue. De sidste eksamener er netop overstået, og onsdag var det så tid for den obligatoriske rus-tur i hestevogn rundt til byens stolte forældre, der typisk byder på lidt køligt til halsen i form af bobler eller pilsnere i en lind strøm - og lidt salt eller sødt til at holde væskebalancen og blodsukkeret i rette niveau. Inden de 37 studenter kunne sætte sig op i de hestetrukne vogne, havde STUK-rektor Morten Hansen Thorndal et par konstateringer og velmenende råd til de unge mennesker. - Stort til lykke med jeres eksamen. Det kan I alle være stolte af. I har klaret jer godt, og der er givet mange høje karakterer, sagde rektoren, før han kom med et par gode råd. Dem vender vil tilbage til sidst i artiklen.

Stort til lykke med eksamen. Det kan I alle være stolte af. I har klaret jer godt, og der er givet mange høje karakterer. Morten Hansen Thorndal, rektor på STUK, til de nyudsprungne studenter.

Spørgsmålet er, om de bobler studenterne blev præsenteret for i pejsestuen faldt på et tørt sted, eller om der i forvejen var fyldt op i mavserne? De fleste glas blev dog tømt. Foto: Martin Franciere

Vikar i børnehave Jonas Nielsen fra 2. b sluttede eksamen tirsdag i faget Almen Studieforberedelse. Forinden har han slidt sig gennem to mundtlige og fire skriftlige eksamener. Nu står den så på fest og farver, inden han kaster sig over et sabbatår med et midlertidigt job og masser af rejser. - Jeg vil gerne rundt i verden, men mest i Europa, siger Jonas Nielsen, der startede på STUK i 8. klasse og med sine egne ord blev hængende lige siden. - Jeg kom for at prøve noget nyt, og så fortsatte jeg bare. Også de to studenter, Emma-Kirstine G. Lund og Kathrine Skjøth, har tænkt sig at tage et sabbatår, men i modsætning til Jonas Nielsen, ved de allerede nu, hvad de skal lave. - Vi skal have et sabbatår, hvor vi skal arbejde som vikarer i børnehaven på Rolighedsvej.

De studenter, der præsterede et 12-tal til sidste eksamen, blev smidt af vognen det første stykke. Til gengæld måtte de bruge benene for at følge med resten af holdet. Foto: Martin Franciere

Strabadser fortsætter Som allerede skrevet, endte strabadserne for de 37 studenter ikke med de overståede eksamener. Onsdag fortsatte de i heden - nu med en rundtur med fem-seks stop undervejs, hvor der kunne blive tanket godt op under vesten. Det fører os tilbage til rektor Morten Hansen Thorndals velmenende råd: - Husk at passe på hinanden, og husk at tage solcreme på! Morten Hansen Thorndal kunne meget vel have tilføjet: Husk at drikke rigeligt med vand! Men det er nok først torsdag morgen, at de unge finder ud af det. Torsdag fortsætter strabadserne for STUK-studenterne, der nu i bus vil besøge forældre, for at blive trakteret.

Forældre, bedsteforældre og en række mindre børn fulgte studenterne på vej - med og uden mobilkameraer. Foto: Martin Franciere

De 37 nyudsprungne studenter fra STUK i Toftlund mødtes onsdag formiddag - måske for tidligt for nogen - for at få taget fællesbillede og tage en tur i hestevogn til stolte forældrepar rundt omkring i Toftlund. Foto: Martin Franciere

