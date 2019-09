SIS i Skærbæk vil ind i 3F

- Det vil give et mere trygt, økonomisk sikkerhedsnet for medlemmerne, hvis det i forbindelse med overenskomstforhandlingerne skulle komme til en lockout eller strejke med løntab og konfiktunderstøttelse, siger Pia Jensen.

Og selvom der også vil være en stigning i kontingentet det næste par år, mener Pia Jensen, at en optagelse i 3F under alle omstændigheder vil gøre fagforeningen endnu stærkere.

Ifølge kontorleder i SIS, Ina Nielsen, har medlemstallet været faldende i de senere år - alene i 2018 mistede man cirka 50 medlemmer - og det samlede medlemstal er nu 524. Det faldende medlemstal har betydet stigende kontingenter, for at kunne fastholde det faglige niveau.

- I bestyrelsen er vi enige om, at en optagelse i 3F vil sikre vores medlemmer den bedst mulige faglige rådgivning og hjælp og økonomiske tryghed, udtaler Pia Jensen i en pressemeddelelse.

SKÆRBÆK: Efter mange år som selvstændig fagforening, vil SIS, der har hovedsæde i Skærbæk, nu søge om optagelse i landets største fagforbund, 3F. Den endelige beslutning træffes på en generalforsamling i oktober. Ifølge SIS-formand Pia Jensen, er ansøgningen om optagelse blandt andet et resultat af et faldende medlemstal.

Pia Jensen, formand for SIS i Skærbæk

Højere kontingent

Det var en enig bestyrelse, der den 22. august besluttede at søge optagelse i 3F. Hvis medlemmerne vælger at følge bestyrelsens opfordring, vil det ikke betyde noget umiddelbart i dagligdagen. Lokalerne vil fortsat ligge i Skærbæk, og medlemmerne vil også møde det personale, de allerede kender. Til gengæld slipper man ikke for en yderligere stigning i det faglige kontingent. Det vil vokse med i første omgang fire procent fra nytår, og yderligere godt seks procent nytår 2021/2022.

Men så skifter SIS til gengæld også officielt navn til 3F. Hvis altså medlemmerne siger ja til optagelsen. Punktet er på dagsordenen på generalforsamlingen den 5. oktober.