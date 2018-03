SF-forslag: Indefrys penge ved konflikt

Når kommunalpolitikerne torsdag stimler sammen i byrådssalen i Tønder til det månedlige møde i kommunalbestyrelsen er der 20 punkter på den åbne dagsorden. Et af dem er SFs forslag om at indefryse penge i tilfælde af en konflikt i næste måned.

SF foreslår, at de penge, der skulle have været brugt på løn ved en konflikt (strejke/lockout) i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, forbliver på området, i stedet for at kommunen ser pengene som opsparede midler, der kan bruges til den almene drift.

TØNDER: Når lokalpolitikerne torsdag aften sætter sig til rette i byrådssalen, er det med en overskuelig række punkter på dagsordnen. Det sidste punkt på den åbne dagsorden er fremsat af SF, der har benyttet den såkaldte initiativret til at få en punkt fremlagt til afstemning for kommunalbestyrelsen.

Penge til ekstra hænder

Bjarne Lund Henneberg fortæller, at meningen med forslaget er, at for eksempel lærerlønninger, der på grund af konflikt ikke udbetales, skal blive på området.

- Pengene kan bruges på efteruddannelse eller til at hyre ekstra medarbejdere, hvis man efterfølgende skal indhente det tabte, siger Bjarne Lund Henneberg og peger på, at det gælder for andre lockout-ramte områder også.

For eksempel skal sparet løn til sosu-hjælpere bruges på borgerne, hvor det giver mening, mener Bjarne Lund Henneberg, der samtidig godt er klar over, at en borger, der plejer at få bad en gang om ugen, ikke får noget ud af at blive badet to gange om dagen, for at indhente det forsømte.