SAAB i lange baner - og en enkelt i luften

Ejere af de svenskproducerede SAAB-biler valfartede lørdag til Højer. Her var over 200 biler at se på, men en SAAB-model løb med den største opmærksomhed.

HØJER: Som god gæst har man da en lille overraskelse med. Lørdag var der stort SAAB-træf hos Svend Wind Automobiler. SAAB-entusiaster fra hele Danmark, fra Tyskland og enkelte endda fra det svenske bilmærkes hjemland havde fundet vejen til Frifelt. Skyerne hang lave, og vinden blæste det, man kan kalde "en halv pelikan". Så det store spørgsmål var: kommer han, eller kommer han ikke? Han kom. Netop som en stor SAAB-kortege med næsten 30 SAAB-biler rullede mod bilforretningen i Højers nordlige udkant, var der pludselig et fly i luften. Det lille propelfly T 17 er et af forsvarets træningsfly, og ja, det er en SAAB.

Per og hans folk er altid hjælpsomme, det vil vi gerne betale lidt tilbage for og så samtidig støtte et godt arrangement. Peter Olsen, SAAB-entusiast, Faarup

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Både SAAB-flyvet og en flok gæs gav en flyopvisning i luftrummet over Højer. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Gode forbindelser Manden bag det lille fly-stunt der overraskede alt og alle, og ikke mindst de lokale SAAB-forhandlere Tanja og Per Vodder, var SAAB-entusiast Peter Olsen fra Faarup ved Randers. Han har nogle gode forbindelser til forsvaret, og så fik en i starten lidt flyvsk idé pludselig vinger. - Per og hans folk er altid hjælpsomme, det vil vi gerne betale lidt tilbage for og så samtidig støtte et godt arrangement, siger Peter Olsen om både luftnummeret og kortegekørslen, som han havde taget initiativ til. Lørdag var det tredje år i træk, at Tanja og Per Vodder havde inviteret SAAB-fans til sommerkur i Højer. - De første to år var vi 10 og 12 i kortegen. I år kommer der over 25, så det går den helt rigtige vej, fortalte Peter Olsen, der havde sat kortege-kørerne stævne på en p-plads uden for. Her blev der både hilst på, krammet og sparket dæk. SAAB-entusiaster er næsten som en stor familie, og de kører faktisk lidt på lånt tid. Den svenske bilkoncern indstillede produktionen i 2012, og garanterer kun for reservedele 10 år frem. - Men der er mange stumper derude, siger Peter Olsen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Peter Olsen er SAAB-entusiast. Hanhar haft 10-12 SAAB-biler, siden han for 11 år siden for første gang købte en. Hans nuværende model blev hædret under et show på SAAB-museet tidligere på året. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

"Follow me" I dagens anledning skiftede han i Tønder nummerpladen på sin sorte SAAB, der forleden blev kåret som "Best in show" på SAAB-museet i Sverige. Det var et ridderslag for den 44-årige, der i sportens verden kan sammenlignes med en olympisk guldmedalje. Den almindelig danske nummerplade blev erstattet med en plade med påskriften "Follow me" - følg mig. - Det er inspireret af de biler, der kører foran flyvemaskiner på lufthavne, fortalte Peter Olsen, inden han satte sag bag rattet på sin prisbelønnet bil og satte kursen mod Højer. Alle fulgte efter.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Når SAAB-entusiaster mødes, skal der snakkes hestekræfter og udstyr. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

