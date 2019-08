- Der deltog knap 100 ryttere mod 78 sidste år. Så jeg vil kalde det for en opgradering, siger Høiberg og tilføjer, at han efter løbet klapper i sine hænder.

Pr-mand for ACK 91, Erik Høiberg, fortæller, at tirsdagens løb blev et særdeles vellykket et af slagsen.

Højt tempo

Erik Høiberg fortæller, at der var masser af tilskuere - både langs ruten og i selve målområdet. Dertil var stemningen helt i top.

Løbet i Agerskov havde medvirken af Rasmus Byriel, der kører for teamet Lotto-Soudal.

- Han kørte røven ud af bukserne, lyder det bramfrit fra Høiberg, der tilføjer, at man startede løbet med et minuts stilhed for at mindes den nyligt afdøde Lotto Soudal-rytter, Bjork Lambrecht, der afgik ved døden i en tragisk ulykke for nylig.

Løbet i Agerskov blev vundet af Nicolai Bröchner, der gennemførte løbet med en hastighed på 45,2 km/t.

- Det er altså stærkt. Især når man tænker på stigningen på Engeriis, og at der er fire 90-graders sving undervejs, konstaterer Erik Høiberg.