Ryttere i tæt dyst på Festivalpladsen

TØNDER: Arrangørerne havde sat næsen op efter 100 deltagere. Og det blev lige ved og næsten for Tønder Ringriderkorps, der i weekenden afviklede årets ringridning. I alt 95 ryttere og heste indtog Festivalpladsen, der med høj solskin og ikke alt for varme temperaturer bød på optimale forhold.

- Det var lidt ærgerligt, at der ikke lige kom et par flere, så vi kunne været kom op over 100. Men vi prøver igen næste år, siger formanden for Tønder Ringriderkorps, Martin Boyschau.

Det var fjerde gang, at korpset, efter at være genopstået i 2016, arrangerede ringridning.

Det var samtidig første gang, at Tønder-stævnet var vært for det sønderjyske og dermed danske mesterskab for børnekonger. Alle sønderjyske børnekonger fra sidste år var inviteret med. 10 ryttere stillede op til dysten, og vinder af den eftertragtede titel blev Svend Aage Kjeldstrøm, Toftlund.