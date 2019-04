1. april var det tre år siden, at direktør Hans Schmidt fra HH Simonsen i Skærbæk sendte første ansøgning om udsmykning af en kommende rundkørsel i Skærbæk. Rundkørslen er forlængst færdig og indviet, ansøgningen om udsmykningen samler støv på kommunens bord. Den glade giver er ikke så glad længere og er ved at miste tålmodigheden. Han ser sig om efter en alternativ placering.

Skulpturen har Hans Schmidt haft i tankerne og på et stykke papir i over tre år. Lige så længe har en ansøgning om opstillingen af skulpturen ligget på Tønder Kommunes bord. Og lige så længe er der stort set ikke sket noget.

SKÆRBÆK: Fra det store mødelokale i frisørartikel-virksomheden HH Simonsen på Energivej er der frit udsyn over den nyetablerede rundkørsel ved Aabenraa i den østlige udkant af Skærbæk. Rundkørslens omdrejningspunkt er en forhøjning tilsået med græs. Her kan Hans Schmidt foran sit indre øje se tre meter høj skulptur. Budgettet for kunstværket er en kvart million kroner.

Det nedsatte rådgivende bedømmelsesudvalg for kunstnerisk udsmykning af rundkørsler og udformning af byporte består af følgende:formanden for teknik- og miljøudvalget Bo Jessen (V) formanden for kultur- og fritidsudvalget René Andersen en repræsentant fra henholdsvis Rømø Tønder Turistforening, kunstmuseet i Tønder, en afdelingsleder fra kultur- og fritidsforvaltningen, en fagchef for ejendom, plan & drift samt en repræsentant fra en relevant lokal borgerforening. Bedømmelsesudvalget nedsættes ifølge den indgåede aftale ad-hoc efter en forudgående trafiksikkerhedsmæssig vurdering, der er foretaget af forvaltningen.I forhold til en konkret ansøgning skal bedømmelsesudvalget vurdere en ansøgning ud fra følgende tre kriterier: originalitet, samspil med området samt drift og vedligehold.

- Og hvis den ikke må opstilles i rundkørslen, så finder vi en god plads her på vores område. Efter at have ventet i over tre år synes jeg ikke, at man kan beskylde os for at være utålmodig, siger Hans Schmidt.

Et "nej tak" har han trods alt ikke fået, men det årelange, henholdende sagsforløb, har senest resulteret i, at direktøren har bedt billedhuggeren Frank Fenritz om at gå i gang med at færdiggøre skulpturen.

- Det er os, der skal rykke for spørge hel tiden. Hvis Tønder Kommune ikke magter sagsbehandlingen, ville det være mere rigtig bare at sige nej tak, siger Hans Schmidt.

Nyt udvalg

Når sagen om udsmykningen har trukket i langdrag skyldes det blandt andet, at Tønder Kommune i forlængelse af den første ansøgning fra april 2016 nedsatte et bedømmelsesudvalg, der fremadrettet skulle vurdere forslag til kunstneriske udsmykninger af rundkørsler samt udformninger af byporte. Dengang fandtes der nemlig ingen regler for, hvem der måtte opstille hvad og hvorhenne. I september 2018 var udvalget på plads, og i december landede ansøgningen fra Skærbæk på dets bord. Og siden er der tilsyneladende ikke sket noget.

- Først fik vi at at vide, at sagen ville blive taget op i januar. I begyndelsen af februar rykkede vi for svar, men vi fik at vide, at sagen nu var rykket til marts. Vi har stadig intet hørt, siger Stig Jensen.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V), siger i en kommentar, at sagen beklageligvis er trukket i langdrag. Det skyldes ifølge ham, at der først skulle udarbejdes en politik for området og siden altså nedsættes et bedømmelsesudvalg. Det er han i øvrigt formand for.

- Udvalget bliver indkaldt i slutningen af april, siger han.