Tønder: Fredag den 14. september kan man være med til at skrive historie, når hele Danmarks popdronning, Birthe Kjær, fejrer både 50 års jubilæum som udøvende kunstner og sin 70-års fødselsdag, der var den 1. september, i Tønder Kulturhus Schweizerhalle.

Det gør hun naturligvis ved at "male byen rød" med et jubilæumsshow, der lægger ud med hendes første store hit "Arriverderci Franz" og så via bl.a. "Sommer og sol" "Den Knaldrøde Gummibåd".

Det skal fejres med en hitparade fremført af Birthe Kjær sammen med hendes 12-mand orkester med både strygere, blæsere og korsangere.

Birthe Kjær blev på Smukfest i Skanderborg - hvor hun for første gang i karrieren sang - tildelt Polka Verners Legat for sine mange år i showbiz.

Der kan stadig købes billetter på Billetlugen. /exp