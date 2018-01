Rumænere flyttede ind på lukket motel

Kaare Holler Jessen, der driver Motel Højer, fik sig noget af en overraskelse, da han forleden opdagede, at der var flyttet tre unge rumænere ind på et af motellets værelser. Motellet var nemlig lukket.

De tre gæster havde ikke til sinds at betale og forlod motellet, hvorefter Kaare kunne ringe til politiet og give et signalement og fortælle, at de var på vej mod Tønder på gåben.

- De prøvede at snakke udenom og sagde noget med, at der jo ikke boede andre på værelset.

- Jeg kunne se, at det var rumænere, for Netflix stod indstillet med rumænske tekster, siger motelejeren, der ikke rigtig kunne få nogen forklaring på, hvorfor de ubudne gæster opholdt sig på motellet.

Trods det er det alligevel lykkedes tre unge rumænere at flytte ind i et værelse på 2. sal.

Nye låse

For Kaare betyder oplevelsen, at han har været ude at købe nogle gode låse med koder, hvor motellet indtil nu har været ulåst.

- Sådan plejer det jo at kunne være i Højer. Men jeg kunne mærke, at jeg blev gal over det her, og jeg ikke ville finde mig i det, siger Kaare, der også har fået installeret overvågningskamera i caféen.

- Sådan noget har jo været utænkeligt før, men mine gæster skal også kunne føle sig trygge, og jeg blev også vred over det, siger han.

Det er i øvrigt ikke første gang, Kaare oplever at blive snydt af rumænere.

Tilbage i september blev han snydt af en gruppe rumænere, der havde lejet en lejlighed hos ham for et par måneder. Det lykkedes dem at stikke af fra huslejen, ligesom de stjal fjernsyn og andre ting fra lejligheden, som de efterlod i et syndigt rod. Efterfølgende fik Kaare også en bunke regninger på ting, som rumænerne havde købt eller leaset ved hjælp af personnumre, som de havde fået fat i.