Round Table: Kaos, kultur og nye kontakter

Målet for de indiske værter var at vise deres i alt godt 100 andre Round Table medlemmer fra ni forskellige nationaliteter de mange nuancer, det store land byder på. Således blev der stiftet bekendtskab med overdådig luksus forbeholdt overklassen og det absolut modsatte hos befolkningens laveste klasse, fortæller formanden for Round Table Tønder, Rasmus V. Andersen.

TØNDER: Sidste sommer besøgte over 100 udenlandske Round Table-medlemmer Tønder og omegn for at høre om Danmark, opleve området og knytte nye kontakter. Nu har en delegation på 15 været på langtur, faktisk helt til den indiske Round Table-klub i Chennai, det tidligere Madras, og det var en tur, der sent vil blive glemt.

Delegationen fra Tønder og de øvrige deltagere fik et indblik i de indiske storbyers opbygning, med alt hvad det indebærer i form af trafikal kaos, plastik- og luftforurening, og ikke mindst hvordan der arbejdes på at forbedre forholdene for mennesker og dyr, ligesom der er en voksende fokus på affaldshåndtering og infrastruktur.

Et tre dages besøg i Kabini National Park stod i skærende kontrast til dét menneskehav, der ellers mødte delegationen i de tætbefolkede områder.

- Vi tager dét med os hjem, at de ting, vi tager for givet, er for andre et fuldstændigt ukendt land. Det er tankevækkende at se den store sociale forskel og dybe kløft, der er mellem rig og fattig i Indien. Og så er der jo hele miseren om alt det plastik, der flyder på hver en kvadratmeter i store dele af Indien, siger Rasmus V. Andersen, og fortsætter:

- Man fristes til at tænke, hvad nytter det, at vi i lille Danmark prøver at være miljøvenlige, når en milliard mennesker i bare ét land ser på miljøet på denne måde. Men vi lærte, at vi i Europa og ikke mindst Danmark er foregangsmænd for lande som Indien, og det er takket være vores eksempler, at ikke mindst Indien bliver inspireret til at gøre en forskel, så det bliver spændende at se, hvor hurtigt en milliard mennesker kan få ryddet op, når spiralen for alvor vender.