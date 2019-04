Rosendals bog blev revet væk

Anne Knudsen fortalte blandt andet, hvordan bogen var blevet til, om de mange samtaler med Jens Rosendal, både i huset i Ballum og mere uformelt over en rullepølsemad og et glas øl på restauranten ved Højer Sluse hos Thoma og Tappe.

- Jeg talte op, at vi til sidst var 186 personer. Så jeg fik travl med at lave nogle ekstra "brøtårt" (brødlagkage, red.), siger Anna Marie Kristensen, der står for udlejningen i Multihuset.

Jens' stemme

- Vi har bestræbt os på at skrive bogen med Jens' stemme. Det er Jens Rosendal, der ud fra 12 sange og salmer, han selv har valgt, fortæller om sit liv og forfatterskab. Vores rolle har været at skubbe på de steder, hvor hans fortællinger taler til os alle sammen, siger Anne Knudsen.

Arrangementet var lavet i samarbejde med de to korledere, Else Kirsten Ehmsen og Tove Tersbøl, der på skift spillede op til fællessang, og efter en pause, hvor gæsterne kunne nyde kaffen og Anna Maries Kristensens kager, optrådte koret Koroptimisterne fra Tønder med Jens Rosendals og Ole Ugilt Jensens "Vadehavssuite" under ledelse af Else Kirsten Ehmsen.

Der var også mange roser fra de to korledere til bogens forfattere.

- Det er blevet en meget varm og dejlig bog, sagde Tove Tersbøl.