Røverne er klar til at indtage Bredebro

Mantraet er enkelt: Der skal være noget for alle. Det sigter Røverfesten 2019 på at levere til Bredebro, men for manden i spidsen bliver årets udgave lidt speciel - Thorkild Lausten runder ti år som formand af med et brag af en fest - for røvere i alle aldre.

BREDEBRO: Alt står klar til 2019-udgaven af Røverfesten i Bredebro, som bliver den tiende i træk, som Thorkild Lausten i kraft af sit formandsskab for Bredebro IFs støtteklub, står i spidsen for. Men det bliver også den sidste for nu. Nye kræfter skal til, lyder det fra den rutinerede formand, som vil runde et årti som festens frontmand af med manér.

Thorkild Lausten håber, at mange vil lægge vejen forbi, og at festen igen i år kan samle Bredebro - også dem, der ikke i dag bor i Bredebro, men vender hjem for at feste med gamle venner og bekendte.

- Vi håber på fire gode og hyggelige dage, hvor folk dels hygger sig, og dels at der er en masse, som lægger vejen forbi herhjemme i Bredebro for at mødes med gamle venner. Indtil videre ser tallene for de forskellige arrangementer gode ud, og vejret bliver også godt - men faktisk kan vejret blive for godt til Røverfesten - for så skal vi kæmpe med stranden, griner han.

Selv hvis den lovede hedebølge får stranden til at skabe konkurrence, så vurderer han dog, at festen tager fart hen under aften.