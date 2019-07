De to unge mænd på henholdsvis 18 og 19 år, der menes at stå bage flere gaderøverier, vidnetrusler og omfattende hærværk i Tønder i marts, nægter at udtale sig til retten. Stort opbud af vidner skal kaste lys over sagen, der først forventes afsluttet 30. juli.

Mens de to tiltalte på henholdsvis 18 og 19 år sad i retssalen med munden helt lukket, lod de gennem deres forsvarer meddele, at de nægtede alle væsentlige anklagepunkter. Kun mindre alvorlige sager, såsom hærværk på en knallert og besiddelse af mindre mængder hash, kunne de erkende. Da dommer Peter Ulrik Urskov ønskede at spørge ind til disse erkendte forhold, holdt de fast i deres tavsheds-taktik, og lod forstå, at de nu også nægtede disse forhold.

Det tog anklagefuldmægtig Frederik Schreiber fra Syd og Sønderjyllands Politi i Esbjerg næsten en halv time at læse anklageskriftet op og præsentere sagen for domsmandsretten.

Sagen mod de to er så omfangsrig, at den omfatter hele 11 anklagepunkter, der fylder seks tætskrevne A 4-sider.

Disse to sætninger var de eneste, der kom ud af munden på de to unge mænd, der ved retten i Sønderborg er tiltalt for omfangsrig personfarlig kriminalitet. Det drejer sig om røveri, vold, groft hærværk og vidnetrusler, alt sammen blev begået en torsdag eftermiddag og aften i Tønder i marts.

Uddrag af anklageskriftet. Truslerne er rettet mod to unge kvinder, der skal have overværet nogle af de overfald og røverier, som de to unge mand er tiltalt.

De to unge mænd er tiltalte for to gaderøverier samt et forsøg på røveri efter straffelovens paragraf 288.Desuden er de tiltalt for flere tilfælde af vidnetrusler, omfattende hærværk samt et voldeligt overfald. Den 19-årige er endvidere tiltalt for at have truet en fængselsbetjent på livet. Alle forhold nægtes.

- Vi har oplevet meget i dag, og hvis I stikker os til politiet, slår vi jer ihjel, skal den ene af de to tiltalte have sagt, mens den anden tilføjede:

De to unge mænd står tiltalt for i alt tre røveri/røveriforsøg, der alle gik ud på at frarøve ganske unge mennesker deres ejendele. Yngste offer var en bare 15-årig dreng. Overfaldene fandt sted bag værtshuset Carl Skomager i Østergade, samt omkring parkeringsområdet langs Kongevej ved Aldi- og Fakta-butikkerne.

Netop vidner og politiets efterforskning i øvrigt vil få afgørende betydning for at kortlægge, hvad der skete den 28. marts i Tønder og dermed retssagens udfald.

Ramte et træ

Den begivenhedsrige eftermiddag og aften sluttede for de to tiltaltes vedkommende med, at de sammen med tre andre kørte i en Skoda i retning mod Aabenraa. Politiet kom på sporet af dem, og jagten endte med, at Skoda'en ramte ind i et vejtræ. Her blev den 19-årige kvæstet og siden anholdt, mens det lykkedes den 18-årige at løbe fra stedet. I den forulykkede bil fandt politiet efterfølgende en del ting og sager, herunder kreditkort, der kunne kobles til røverierne. Desuden var der en del koster fra et indbrud i Østergade, herunder tv og Play Station-konsol.

Den 18-årige blev anholdt en uge efter i et samspil mellem Syd- og Sønderjyllands- og Københavns politi. Med til at bestyrke mistanken om hans medvirken i røverierne var blandt andet en artikel fra JydskeVestkysten, der fortalte, at der var en formodet gerningsmand på fri fod. Artiklen fandt politiet på den 18-åriges telefon.

Efter første retsdag mandag, fortsætter sagen mod de to mænd med yderligere vidneafhøringer tirsdag og onsdag. Efter planen bliver der afsagt dom den 30. juli.