LØGUMKLOSTER: Årvågenhed er aldrig en skidt ting, og Syd- og Sønderjyllands Politi måtte torsdag eftermiddag konstatere, at man i det centrale Løgumkloster er ret hurtige til at reagere. I hvert fald blev ordensmagten straks kontaktet, da en borger omkring klokken 15.10 hørte nogen råbe "røveri!" i Markedsgade.

Anledningen viste sig dog at være mindre alvorlig end det kunne lyde. Da politiet kort efter nåede frem til stedet, kunne betjentene konstatere, at en skoleklasse var i færd med at filme en scene til en film - et skoleprojekt med netop røveri som tema, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- De havde vist ikke lige tænkt det ind i planlægningen, at der kunne opstå sådan en misforståelse, så vi var lige ude at hilse på dem. Der var heldigvis ikke noget røveri, men vi kan da med glæde konstatere, at det går stærkt, når jungletrommerne lyder, forklarer han.