Rømsere får en måneds ekstra betænkningstid

Man har flyttet svarfristen for den offentlige høring af udviklingsplanen "Én fælles retning for Rømø 2025".

- Efter planen blev offentliggjort den 28. november på Enjoy Resorts, kom denne høring, men vi mener, det var en lige kort nok frist at give til den 2. januar, da alle ville skulle svare lige hen over en måned, hvor alle går rundt og tænker på julen. Så vi ønskede en længere frist - oprindeligt til den 1. marts, men nu fik vi til den 1. februar. Det er et godt kompromis, fastslår Kim Wittrup.

Baggrunden for den forlængede svarfrist er, at Rømøforeningen vurderede, at en høring ville blive påvirket i negativ retning af at ligge midt i julemåneden. Derfor var formand Kim Wittrup og resten af foreningen hurtigt på banen, og de har nu fået fristen forlænget, forklarer Kim Wittrup:

RØMØ: Egentlig var det meningen, at svarfristen for kommentarer, forslag og idéer til udviklingsplanen "Én fælles retning for Rømø 2025" skulle have udløbet den 2. januar. Men nu har man forlænget fristen med en måned, således, at der først er deadline 1. februar.

12 initiativtagere står bag udviklingsplanen. Det er Tønder Kommune, Tønder Erhvervsråd, Business Region Esbjerg, Rømø-Tønder Turistforening, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Tønnisgård, Enjoy Resorts, Rømø Lys, Novasol Rømø, Feriepartner Rømø og Rømø Havn. Der er afsat 2,5 millioner kroner til projektet, som er i idéfasen i øjeblikket. Målet er at sikre mere aktivitet året rundt såvel som bedre forhold for både fastboende og turister på Rømø. I øjeblikket udgør højsæsonen tre måneder af året, men visionen er, at Rømø gerne skal have mere aktivitet, når det ikke er sommer.Rømø har 573 indbyggere.(Kilde: Én fælles retning for Rømø 2025)

Borgermøde på vej

Udviklingsplanen, der blev præsenteret af i alt 12 initiativtagere, har ikke Rømøforeningen med som en aktør. Men foreningen er med på sidelinjen i den forstand, at den blandt andet har medvirket i interviews i forbindelse med planens præsentation. Håbet er fra Rømøforeningen, at man kan bidrage med flere ideer til den endelige udviklingsplan.

Derfor er et nyt borgermøde på vej den 16. januar, forklarer Kim Wittrup:

- Der er mange gode ting i planen, og særligt satsningen på naturen synes vi er god. Men vi mener også, at planen bærer lidt for meget præg af turismen og lidt for lidt af, hvad der gør Rømø til et godt sted at bo. Derfor håber vi at kunne samle en masse lokale til et møde, så vi kan få nogle gode forslag på banen, siger han og tilføjer:

- Jeg håber, at det her kan give tiden til, at vi kan få diskuteret planen ordentligt og givet nogle gode input til planen.

Således er der nu svarfrist for ideer og kommentarer til den nye, fælles retning for Rømø den 1. februar. Vil du give dit besyv med, skal det fortsat ske på mail til teknisk@toender.dk.