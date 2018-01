Rømøs fremtid skal til debat

RØMØ: Lige nu arbejder Tønder Kommune på en udviklingsplan for Rømø. Udviklingsplanen skal borgerne og erhvervsdrivende være med til at sætte deres præg på. Derfor er de inviteret til dialogmøde for at drøfte Rømøs fremtid.

- Vi har selv i Rømøforeningen gjort os nogle tanker om, hvad der skal ske, og hvordan vi kan gøre området til et mere eftertragtet sted. Men vi håber også på, at der er en masse lokale borgere, der kommer med input til, hvordan man kan forbedre området, siger formanden for Rømeforeningen, Kim Wittrup.

På mødet vil deltagerne ved rundbordssamtaler tage udgangspunkt i fire emner, som kommunen har udvalgt.

Første emne, der skal drøftes, er bosætning. Hvordan kan man gøre det endnu mere attraktivt at flytte til Rømø?

Andet emne er turisme. Hvilke turister skal der satses på i fremtiden?

Så kommer infrastruktur på dagsordenen. Hvordan ser fremtidens vej- og stisystem ud på Rømø? Er der nok?

Og til slut vil deltagerne drøfte erhvervslivet. Hvordan vil man tiltrække nye virksomheder? Og hvilke virksomheder skal der satses på? Det er alt sammen noget, som borgerne selv kan få indflydelse på mødet.