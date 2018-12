Rømø-røveri: Anklager kræver ikke under tre års fængsel

Nævningeting frifinder 27-årig for hjemmerøveri under skærpende omstændigheder på Rømø. Alligevel står anklageren fast på, at der er tale om en endog meget grov forbrydelse. Forsvareren er lodret uenig.

Han lagde derfor op til, at hans klient maksimalt idømmes et års fængsel, hvoraf en del burde gøres betinget.

Anklager Rikke Brændgaard går alligevel efter at få den 27-årige idømt en langvarig fængselsstraf. Det skyldes dels at røveren har en endog meget belastet fortid, og dels at han på ingen måde har medvirket til sagens opklaring - og ydermere er det skærpende, at røveriet er begået efter forudgående aftale, mener anklageren.

Den 27-årige blev kendt skyldig for røveri, men altså ikke et egentligt hjemmerøveri, hvor strafferammen efter en lovskærpelse er mindst fire års fængsel.

Sådan lyder konklusionen i sagen mod den 27-årige mand, der i juni i år med en hobbykniv i hånden tvang et ægtepar til at udlevere nøglerne til deres Jaguar. Det skete i en lejlighed på Enjoy Resorts på Rømø.

SØNDERBORG: At trænge ind i en ferielejlighed for med en kniv at true sig til at få udleveret en bilnøgle, kan ikke opfattes som et hjemmerøveri under skærpende omstændigheder.

Ikke privat hjem

I den skriftlige begrundelse til skyldskendelsen henviste nævningetinget til, at det i lovforslaget om strafskærpelse ved egentlige hjemmerøverier blandt andet er fremført, at "hjemmerøverier og indbrud udgør en meget alvorlig krænkelse af ofrenes tryghed og integritet", samt at man derfor vil "styrke indsatsen for, at borgerne kan føle sig trygge i deres eget hjem".

Endvidere fremgår det, at "regeringen ser med stor alvor på røverier begået i private hjem. Det skyldes, at der er tale om en forbrydelse, som i sagens natur kan udgøre en meget voldsom belastning for ofrene. Et hjemmerøveri er således et endog særdeles groft angreb på den enkeltes ret til at kunne opholde sig sikkert og trygt i eget hjem".

- Efter det således anførte, og idet der i nærværende sag er tale om indtrængen i en lejet feriebolig, som var booket for nogle få dage, findes denne ikke at kunne karakteriseres som et privat hjem i lovbestemmelsens forstand, hvorfor tiltalte frifindes for den del af tiltalen, lyder nævningetingets begrundelse, der er underskrevet af dommer Jens Schultz-Hansen.

Det forventes afsagt dom i sagen tirsdag klokken 12.