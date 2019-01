Rømø får snart en ny bager

Bent Maass fyldte 65 år i december, og har derfor valgt at gå på pension. Salget af bageriet på Rømø er kulminationen på snart fem års planer om at sælge stedet. Nu er den rette køber fundet, og Bent Maass ser frem til at få mere fritid - blandt andet til børnebørnene. Foto: Niklas Majgaard

Siden 1998 har Bent og Anne Maass stået i spidsen for Rømø Bageriet, men fra søndag eftermiddag er det slut. Bageriet er solgt, og genåbner snart med en ny ejer.

RØMØ: Søndag eftermiddag sker begyndelsen på et skifte, som Bent og Anne Maass har arbejdet hen mod i flere år. Siden 1998 har parret været synonymt med Rømø Bageriet, men snart tager Bent karrierens sidste brød ud af ovnen. Bageriet er solgt og en ny tilværelse som pensionist står for døren. Derfor er det også med en blanding af vemodighed og glæde, at Bent Maass snart har sidste arbejdsdag i det karakteristiske, røde bageri: - Jeg glæder mig til den sidste arbejdsdag. Det skal ikke forstås sådan, at jeg er træt af at være bager, men man kan jo ikke rigtigt lyve sig fra fødselsattesten, siger han med et smil og tilføjer: - Det bliver lidt vemodigt at sige farvel, men vi skal videre. Nu har jeg forsøgt at sælge bageriet i fem års tid. Der har været masser af interesserede, men det var svært at få det til at gå op med bankerne. Men nu lykkedes det, fortæller Bent Maass.

Foto: Niklas Majgaard Bent Maass blev udlært bager i 1976, og har været det lige siden. Sammen med hustruen Anne købte han Rømø Bageriet i 1998, og drev sideløbende også et bageri i Bredebro frem til 2006. Foto: Niklas Majgaard

Mere tid Nu er valget truffet, og Bent Maass, der netop er fyldt 65 år, ser frem til mere fritid: - For mange kan bagerens arbejdstider lyde utaknemlige. Det er morgener, det er helligdage og weekender i ét væk, så det med plads til familien bliver en stor forskel. Det glæder jeg mig til. Jeg kommer helt sikkert til at se mere til børnebørnene, som er to et halvt og fem år nu. At Anne og Bent siger farvel på Havnebyvej 214 betyder imidlertid ikke, at rømserne kommer til at gå forgæves efter nybagt brød og kager. Allerede i februar venter Rømø Bageriets nye ejer, Kim Krogh Hansen nemlig, at han er klar til at føre bageriet videre.

Foto: Niklas Majgaard Et af de sidste billeder af Bent i arbejdstøjet er lige blevet taget, som konditor Nadine Bruhn viser frem her. Hun fortsætter i øvrigt på Rømø, når Kim Krogh Hansen træder til som ny ejer af stedet. Foto: Niklas Majgaard

Ny ejer søger tilbage til Rømø Kim Krogh Hansen har i øvrigt en fortid i netop Rømø Bageriet - her var han bagersvend i over ti år, inden han prøvede kræfter med det selvstændige liv i Sommersted Bageri. Nu går turen imidlertid tilbage over dæmningen for den erfarne bager. Når Bent og Anne Maass søndag eftermiddag lukker butikken for sidste gang, så er det i visheden om, at de giver en stabil forretning videre. For mens bagerfaget har haft det meget hårdt i Danmark i de senere år, så er interessen og ikke mindst kundernes opbakning fortsat stærk på ferieøen i Vadehavet: - Vi giver absolut en solid forretning videre. I højsæsonen fra påske og hen til efterårsferien kommer der gerne 600-700 kunder om dagen, mens der i vinteren nok nærmere er 50. Der er stor forskel på høj- og lavsæson, så man skal tænke sig lidt om - men forretningen kører godt. Det glæder jeg mig over, fortæller Bent Maass.

Ny ejer med planer Den nye ejer, Kim Krogh Hansen, glæder sig til at komme i gang, men har også et par ideer med i hånden. Ideer, han håber kan gøre en forskel for fremtiden: - Jeg har en plan om, at jeg gerne vil satse lidt mere på caféen - blandt andet med mere fokus på konditori. Det bliver spændende at vende tilbage. Jeg har arbejdet for Bent i over ti år, og det var gode år. Den eneste grund til mit skifte dengang var, at jeg gerne ville prøve at drive mit eget sted. Men nu er jeg tilbage, og det bliver godt, fortæller Kim Krogh Hansen.