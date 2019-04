Villy Damberg var som en række beboere, nysgerrige og handlende fredag mødt frem for at ønske kæresteparret Jette Larsen og Claus Cornelsen til lykke med vognen.

RØMØ: Mandø har én - og det har Rømø også, efter at der fredag var indvielse på den traktorbus, der fremover skal gøre det muligt for turister i adstadigt tempo at køre ruten fra færgelejet i Havneby til sommerhusområdet ved Lakolk og tilbage igen.

Der var bobler i glasset, højt humør og en gratis omgang i bussen for de fremmødte på torvet i Havneby fredag. Jette Larsen og Claus Cornelsen har satset hele opsparingen på at udleve drømmen om en traktorbus på Rømø. Foto: Martin Franciere

Ekstra tilbud

Det er meningen, at traktoren og vognen med de 44 sidde- og 11 ståpladser skal køre i pendulfart på vadehavsøen i sommerhalvåret. Det er et tilbud, som mange turister har efterspurgt, forlyder det.

- De tyske turister kommer gående op fra færgelejet, ser butikstorvet og spørger "hvor er byen"? Når de får at vide, at det her er byen, vender de om og går tilbage til færgen igen, fortæller Villy Damberg, som håber, at det nye tilbud fra Rømø Tours bevirker, at gæsterne bliver lidt længere på den danske vadehavsø.

Det er både et økonomisk og privat sats Jette Larsen og Claus Cornelsen har kastet sig over. Claus Cornelsen har sagt sit arbejde som socialpædagog i Aabenraa Kommune op, mens parret fremover i sommerhalvåret rykker teltpælene op fra Bredebro til den smukke ferieø. Samtidig har parret kastet en del penge i at realisere deres drøm.