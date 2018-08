Rømø Motor Festival gearer op til racerfest

- Der er travlt! Arbejdet er i gang på vores Race Camp i Skærbæk, hvor der er fest og koncerter fredag og lørdag. Vi har haft en stor opgave med at finde plads til alle dem, der har søgt om at stille op, og det lykkedes os lige nøjagtigt at få plads til alle. Der er over 100 køretøjer til start, og vi mener godt, at arrangementet kan afvikles med så mange til start - så det gør vi, slår han fortrøstningsfuldt fast.

Bred interesse

I år er det tredje gang, Rømø Motor Festival afvikles, og tager man et kig på listen over deltagere, så er der sket en udvikling. Der er både flere unge kørere til start, men også flere kvinder har i år valgt at melde sig til løbet på stranden.

- Vi glæder os over, at der er en stigende interesse fra unge kørere for at holde liv i de her gamle maskiner - og det er fantastisk. Det er vigtigt, at der er unge, som gerne vil vise, at man ikke behøver have en masse penge for at kunne køre på noget sjovt og deltage her. Det er godt med flere unge deltagere, og vi har også flere kvinder til start i år - syv i alt, forklarer Steffan Skov.

Blandt de unge deltagere nævner Steffan Skov blandt andet 24-årige Rasmus Beck. Hans vej til Rømø Motor Festival begyndte med, at han fandt en gammel BSA C10-motorcykel fra 1938 adskilt i en garage. En anden, som han også fremhæver, er Stephanie Rahbek, som stiller op med en ganske speciel motorcykel i form af en DKW PRe500 fra 1927. En meget sjælden racermotorcykel, der nu er restaureret og ser ud som i 1927, da den var ny.