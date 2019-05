Rømø Havn: Panderynker trods sorte tal på bundlinjen

Rømø Havn kom ud af 2018 med et overskud på godt 700.000 kroner. Formanden er fint tilfreds, men han peger samtidig på, at reparationer i millionklassen er på vej.

HAVNEBY: Når man vender et femcifret underskud til et sekscifret overskud, burde man vel være tilfreds.

- Ja, og dog, lyder svaret fra formanden for Rømø Havn, Henning Schmidt, Drengsted.

- 2018 var et fint år for havnen. Det har været godt at være fisker sidste år. Der har været mange rejer, og der har været fornuftige priser. Og hvis det regner på præsten, så drypper det på degnen, beskriver Henning Schmidt situationen.

Havnens regnskab for 2018 viser et overskud på 708.441 kroner mod et underskud året før på 98.953 kroner. Når formanden alligevel ikke er helt oppe at ringe, skyldes det, at 2018-resultatet blandt andet er præget af et bygningssalg på godt 450.000 kroner, og at havnen fortsat skubber en millioninvestering i rustbeskyttelse af havnens spuns foran sig.

En investering, som finansieringen vel at mærke ikke er på plads til endnu.

- Det drejer sig om seks millioner kroner til to udbedringer på moleanlægget og Nordkajen, som er absolut nødvendige. Dertil skal vi have en kommunegaranti, men vi skal også kunne betale renter og afdrag. Vores basisindtjening skal øges. På årsbasis mangler vi en ekstra indtjening på omkring en million kroner - så havde jeg mere ro i sindet, lyder det fra formanden.