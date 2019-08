Rømø Dragefestival farver himlen over Lakolk til september

Igen i år sender Rømø Dragefestival drager til vejrs over Lakolk strand, når der er dragefestival fra den 7. til den 9. september. Alle er velkomne med eller uden drage.

I starten af september vil himlen over stranden ved Lakolk på Rømø være fuld af farvestrålende drager, når der for 30. gang afholdes Rømø Dragefestival.

Festivalen finder sted fra fredag den 7. til søndag den 9. september, og her vil det være muligt at se en bred vifte af forskellige drager i forskellige former og størrelser.

Over weekenden vil der være en række events som karameludkast, natflyvning, faldskærmsudspring for bamser og ikke mindst forskellige konkurrencer og præmieoverrækkelse.

Formanden for Dansk Drageklub, som er arrangørerne bag dragefestivalen, Morten Rasmussen, forventer flere tusinde besøgende. Den største dag er lørdag, hvor forventningen er, at omkring 10-15.000 gæster vil lægge vejen forbi stranden ved Lakolk.

Festivalen tiltrækker folk fra hele verden, og således vil lande som Indien, Kina, Belgien, Holland og Frankrig være repræsenteret, når dragerne bliver sendt til vejrs.

Alle er velkomne til dragefestivalen, som er gratis at deltage i. Vil man anskaffe sig sin egen drage at flyve med, kan dette gøres ved en af dragebutikkerne på Lakolk butikstorv, eller ved den opstillede dragebutik på stranden.

Man kan også bygge sin egen drage til dragefestivalen. Dette gøres torsdag d. 6. september på torvet ved siden af Westwind. Her er Dansk Drage Klub og Westwind gået sammen om at lave dragebyg, hvor alle kan komme og lave deres egen drage under kyndig vejledning.

Generelt vil der gennem hele festivalen være mulighed for kvalificeret hjælp fra erfarne drageflyvere til at få sin drage i luften.